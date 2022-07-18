Показ восстановленного фильма «История гражданской войны» пройдет в Вологде

Показ восстановленного фильма Дзиги Вертова «История гражданской войны» пройдет в Вологде Дней фестиваля европейского кино VOICES 27 августа.
«История гражданской войны» – вторая картина отца документального кино Дзиги Вертова. Фильм освещает события Гражданской войны в России (1918-1922). Напомним, его первый фильм – «Годовщина революции» – был представлен в Вологде в 2019 году.
Таинственно потерянная пленка была обнаружена и восстановлена Николаем Изволовым в 2021 году, в год ее столетия.
Премьера картины состоялась в ноябре прошлого года на фестивале документального кино IDFA.
Фильм озвучен американским дуэтом The Anvil Orchestra.
– После показа – дискуссия с историком кино, автором восстановленной версии Николаем Изволовым, – рассказывают организаторы.
Показ состоится 27 августа в кинотеатре «Ленком».
Напомним, Дни фестиваля VOICES пройдут в Вологде 25-28 августа. Подробная программа мероприятий будет известна позже.