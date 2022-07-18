Показ восстановленного фильма «История гражданской войны» пройдет в Вологде

Показ восстановленного фильма Дзиги Вертова «История гражданской войны» пройдет в Вологде Дней фестиваля европейского кино VOICES 27 августа.

«История гражданской войны» – вторая картина отца документального кино Дзиги Вертова. Фильм освещает события Гражданской войны в России (1918-1922). Напомним, его первый фильм – «Годовщина революции» – был представлен в Вологде в 2019 году.

Таинственно потерянная пленка была обнаружена и восстановлена Николаем Изволовым в 2021 году, в год ее столетия.

Премьера картины состоялась в ноябре прошлого года на фестивале документального кино IDFA.

Фильм озвучен американским дуэтом The Anvil Orchestra.

– После показа – дискуссия с историком кино, автором восстановленной версии Николаем Изволовым, – рассказывают организаторы.

Показ состоится 27 августа в кинотеатре «Ленком».

Напомним, Дни фестиваля VOICES пройдут в Вологде 25-28 августа. Подробная программа мероприятий будет известна позже.