«Я смотрю сидит»: Игорь Бурмистров рассказал о том, как обнаружил пропавшего в Морозовице мальчика

03.08.2022 [Общество]

Игорь Бурмистров, старший подразделения Водолазной группы «ДобротворецЪ» Владимирской области, который первым обнаружил трехлетнего Егора, которого больше суток искали в Великоустюгском районе, рассказал о том моменте, когда мальчик нашелся.

«Я являюсь частью водолазной группы ДобротворецЪ. Поставлена задача была от координатора Саши Ромео обследование именно болотистой местности. Это наш профиль. Вышли на точку где была найдена кепка. От этого места уже начали отрабатывать ближайшую территорию близкую к болоту. Недалеко от места, где была кепка найдена, метров двести мы прошли. Уже на склоне были найдены вещи: маечка, шорты и ботиночки. Координаты скинули старшим. Была поставлен задача ждать Следственный комитет и все остальные группы. Когда дождались следователей, отправились дальше. От этого места я пошел вниз, там уходили небольшие следы еле заметные и буквально метрах в 50-60  вниз по склону.  Там уже заболоченная местность была. Я с мотрю сидит, головой качает. Я сбросил спасжилет, набросил на него. Ребята подбежали в ЛизыАлерт, Следственный комитет, оказали первую помощь, закутали в одеяло, в термоодеяло.  И уже эвакуировали его до больницы. Он был реально переохлажден и ему было тяжело. Вещи он сбросил скорее всего из гипотермии», — рассказал Игорь Бурмистов

Видео: Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Ранее NewsVo писал, что трехлетний Егор Наволоцкий пропал первого августа после 17:00, его видели вечером, гуляющим с собаками у фермы, затем были обнаружены записи с камер видеонаблюдения у школы. На них видно, как мальчик гуляет один с собаками. Дальше его след оборвался.  Позже появилась информация о том, что на песке найден детский след. Вечером 2 августа глава Великоустюгского района сообщил об усилении поисков. 

В поисковой операции приняли участие более 700 человек и отработано более 370 километров: были осмотрены придворовые и заброшенные территории, поля, леса и болота. Задачи выполняли пешие поисковики, авиация, кинологические расчёты, беспилотная авиация и водолазы.

Сотрудниками ОГИБДД осматривался каждый автомобиль, проезжавший мимо, просматривались видеорегистраторы у автовладельцев.

Егор был найдет утром 3 августа. Около семи часов утра поисковики сообщили, что в деревне Морозовица нашли трехлетнего Егора Наволоцкого. Он оказалася в лесополосе примерно в шести километрах от места пропажи. 

Тэги: пропал ребенок

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