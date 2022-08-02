Форум популярной истории «Без рамок» пройдет в Вологде с 19 по 21 августа

02.08.2022 [Культура]

Форум популярной истории «Без рамок» пройдет в Вологде с 19 по 21 августа.

– Выступят и приезжие, и местные исследователи прошлого, а сюжеты – географически и хронологически – будут рассмотрены самые разные. Отсюда и название форума, – поясняю организаторы мероприятия, участники вологодской научно-популяризаторской артели «Научпоп».

Ранее NewsVo рассказывал, что артель «Научпоп» на общественных началах организовывает в Вологде выступления известных российских популяризаторов науки. Важный нюанс – вход на эти лекции всегда бесплатный.

– Очень хотим, чтобы в Вологде регулярно читались публичные, бесплатные для аудитории, лекции по антропологии и палеонтологии, астрономии и климатологии, истории науки и историософии, по дендрологии, гидрологии, криминалистике, сфрагистике, бионике, этномузеологии, когнитивной географии, квантовой механике и воздушной археологии, – говорят организаторы. – Хотим, чтобы вокруг больше было интересных людей, которые смотрят на мир научно.

Список лекторов и тем форума популярной истории «Без рамок» на данный момент еще дополняется. Точно известно, что в рамках форума пройдут лекции:

«Поколение революционных народников 1870-х гг.: мировоззрение и судьбы». Лектор – Ольга Шемякина, историк, преподаватель РХТУ имени Менделеева (г. Москва).

– В 1870-е годы революционное движение в России начинает приобретать массовый характер: все больше молодежи вступает в ряды революционеров или сочувствует им. Формируется движение революционных народников, вошедшее в историю «хождением в народ» и убийством Александра II 1 марта 1881 года. Посетив лекцию вы узнаете, как и почему молодые люди в 1870-е годы становились революционерами, какие исторические события, личные обстоятельства и прочитанные книги на них повлияли, и как сложились их судьбы после 1881 года, – говорится в анонсе мероприятия. 

«То, чего не было в России: Реформация как революция духа». Лектор Анна Савина, историк и преподаватель Вологодского многопрофильного лицея.

– В этом году исполняется 505 лет европейской Реформации, которая стала знаковым явлением в мировой истории, заложив основы цивилизации Нового времени. Кто такие протестанты? Почему Лютер считается «отцом Реформации», а Кальвин – «женевским папой»? Как получилось, что социальный протест обратился не только против церкви, но и против власти? Как связаны протестантская этика и бизнес? И наконец, почему в России Реформация не произошла и к чему это привело? Об этом вы узнаете из лекции, – говорит Анна Савина.

«Российские кругосветные экспедиции начала 19 века». Лектор София Пале, историк и старший научный сотрудник Центра изучения ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН (г. Москва).

– Из лекции вы узнаете о российских кругосветных экспедициях начала 19 века и их открытиях в Океании, преломившихся в топонимии региона; об утопических грезах русской интеллигенции, связанных с далекими островами; об образах Океании и ее жителей у нашего соотечественника; и, конечно, о каве! – рассказал NewsVo о лекции один из организаторов форума Дмитрий Долгулев

«Архипелаг ГУПВИ: иностранные военнопленные и интернированные в СССР (1939-1956 годы)». Лектор Александр Кузьминых, историк и профессор кафедры философии и истории ВИПЭ. 

– Лекция посвящена истории пребывания 4,5 млн иностранных военнопленных и интернированных Второй мировой войны в СССР. Лектор раскроет широкий спектр вопросов истории советского военного плена, таких как формирование лагерной системы ГУПВИ (Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД), правовой статус военнопленных, особенности их жизнеобеспечения и трудового использования, психология военнопленных, формы и методы политической работы с ними, взаимоотношения пленных с местным населением и лагерным персоналом, судьба кладбищ военнопленных и интернированных, – говорится в анонсе.

Команда вологодской научно-популяризаторской артели «Научпоп» занимается научной коммуникацией с 2016 года. 

– В начале 20-го века в Вологде действовали народные лектории, где открытые лекции читали и вынужденно застрявшие на вологодчине политические ссыльные интеллектуалы, и приглашенные столичные лекторы. В начале 21-го века по всему миру наблюдается бум научной популяризации. Выходные, посвященные серфингу по торговым центрам – это сегодня немодно! Гораздо более актуальное занятие – умные обсуждения разнонаправленных научных проблем в пространствах лекториев, библиотек и музеев. «Учиться в течение всей жизни» – это сегодня не фраза, а потребность и человека, и социума, – поясняют организаторы.

Вход на лекции форума популярной истории «Без рамок» будет бесплатным по предварительной регистрации. О других темах выступлений и о начале регистрации на лекции можно будет узнавать в группе форума в социальной сети ВКонтакте.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: история, форум, образование, культура

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