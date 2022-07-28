Картины вологодских художников – Копьева, Попова и Тутунджан – покажут в формате 3D в рамках ДиноНочи 6 августа

28.07.2022 [Культура]

Картины вологодских художников – Копьева, Попова и Тутунджан – покажут в формате 3D в рамках ДиноНочи 6 августа.

Ранее NewsVo рассказывал, что мультимедийные выставки картин вологодских художников проводит арт-пространство Fabrica. Здесь можно увидеть работы Владимира Корбакова, Джанны Тутунджан, Михаила Копьева, Георгия Попова, Джанны Тутунджан и Владимира Кордюкова.

Мультимедийная выставка – это целое представление, в котором могут быть задействованы свет, звук, видео и другие компоненты. Это не просто проекции работ художников на стену, а целое повествование с элементами анимации.
Мероприятие «ДиноНочь» пройдет в Вологодской области впервые

– В динопарке под открытым небом представлены экспонаты древних ящеров, обитавших от 300 до 65 млн лет назад. В «ДиноНочь» более 35 динозавров, а также насекомые-гиганты оживут под таинственную музыку. Будет работать палеонтологическая площадка, также гости увидят самолет ЯК-40, раритетный автомобиль Зил «Захар» 1949 года и смогут посетить огромный корабль. Детский квест позволит совершить путешествие в доисторическую эпоху. Вместе с пиратами ребята окажутся на таинственном острове, где непременно отыщут сокровища, – сообщает о ДиноНочи сайт «Культура в Вологодской области».

Показ картин художников станет частью мероприятия.

Начало ДиноНочи 6 августа в 21:00 в Центре отдыха «Y.E.S.» в Стризнево. 

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, картины, художники, динозавр

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