Новая мультимедийная выставка «Корбаков. Живая коллекция» открывается в Вологде

15.06.2022 [Культура]

Мультимедийная выставка «Корбаков. Живая коллекция» народного художника Российской Федерации Владимира Корбакова открывается в вологодском арт-пространстве «Fabrica» 15 июня.

Мероприятие приурочено к юбилею со дня рождения Владимира Николаевича Корбакова (1922-2013). 5 июня этого года ему исполнилось бы 100 лет.

Это уже четвертая мультимедийная выставка работ вологодских художников, которую организовывает Fabrica. Ранее NewsVo сообщал, что здесь можно увидеть ожившие работ Джанны Тутунджан, Михаила Копьева и Георгия Попова.

Над созданием проекта «Корбаков. Живая коллекция» работала команда вологодской студии «БРО» – режиссер Роман Богатин и дизайнер-аниматор Максим Таныгин.

Накануне торжественного открытия NewsVo пообщался с Романом и Максимом и расспросил их о том, как шла работа над созданием выставки.

Фото Романа Богатина

NewsVo: Что вы взяли за основу при создании этой выставки? К чему готовиться зрителям? 

Роман: Цель – оживить художественные полотна, чтобы подарить зрителю возможность прочувствовать атмосферу картин и по-новому на них взглянуть.
Посетители на полчаса погрузятся в аудио-визуальное пространство оживших полотен, отражающее некоторые этапы жизни Владимира Николаевича, его переживания, тревоги и радости. В видеоинсталляции использованы 116 его работ разных жанров и направлений.

Фото Романа Богатина

NewsVo: Для создания такого проекта вам, наверняка, пришлось погрузиться в изучение работ художника. Как вы это делали?

Максим: В основном, здесь личное восприятие плюс некоторые исторические комментарии дочери Корбакова – Натальи. Смею надеяться, что то, что мы привнесли в его работы, и как их оживили, понравилось бы самому Владимиру Николаевичу, если бы он это смог увидеть.

Фото Романа Богатина

NewsVo: Было ли что-то, что вас самих удивило, восхитило или особенно порадовало в картинах Корбакова?

Роман: Мне очень нравится его работа с цветом и настроением. В то время как одни работы я воспринимаю достаточно спокойно, другие – будоражат фантазию или выводят на эмоции: где-то улыбнешься, а где-то и мурашки по коже пробегут.

Фото Романа Богатина

NewsVo: Вы лично были знакомы с Владимиром Николаевичем? 

Максим: Лично не знал, но учился вместе с его дочками в художественной школе. Было приятно встретиться через 20 лет и поработать над этой видеоинсталляцией. Невероятно здорово, что вологодская земля рождает людей такого масштаба, как Владимир Николаевич! Считаю честью, что мне удалось принять участие в таком проекте, который продлевает память о нем, в каком-то смысле, стать соавтором его работ и развить его творчество, показать, что оно продолжает жить, что оно очень актуально в наше время и, я уверен, будет оставаться таковым в будущем.

Фото Романа Богатина

Торжественное открытие мультимедийной выставки «Корбаков. Живая коллекция» состоится 15 июня в 16:00 в арт-пространстве «Fabrica» по адресу: Вологда, Благовещенская, 53, третий этаж.

В дальнейшем эту выставку можно будет посетить по вторникам, четвергам и воскресеньям с 13:00 до 18:00. Перед визитом желательно созвониться с организаторами по телефону: +7 (900) 553-53-90.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, мультимедиа, Корбаков, художники

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