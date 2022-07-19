Открытие «Садика дяди Гиляя» пройдет в Вологде 21 июля

19.07.2022 [Культура]

Творческое пространство под открытым небом «Садик дяди Гиляя» откроется в 21 июля во дворе литературной резиденции в Вологде на Чернышевского, 15.

– Рады сообщить, что работы над грантовым проектом «Садик дяди Гиляя. Создание творческого пространства под открытым небом» завершены. 21 июля мы готовы официально открыть наш садик, представить всех, кто над ним трудился и пропеть им хвалебные оды. Приглашаем присоединиться к этим летним песнопениям, – сообщают сотрудники литрезиденции.

Ранее NewsVo рассказывал, что вологодская Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» стала победителем конкурса грантов для некоммерческих общественных организаций Правительства Вологодской области.

– Грант небольшой и почти все средства его пойдут на приобретение строительных материалов (будем делать сцену в нашем внутреннем дворике), песка, гравия и земли (для ландшафтных ухищрений), скамеечек (для зрителей наших будущих мероприятий под открытым небом), – сообщалось на странице литрезиденции.

В программе открытия:

  • Променад по-гиляровски;
  • Домик и дворик. Путешествие туда и обратно;
  • Музыкальный дивертисмент под бузиной.

А также: самовар с трубой, книжный лоток, маленький блошиный рынок и другие развлечения.

Сбор гостей 21 июля в 18:30 во дворе «Дома дяди Гиляя» по адресу: Вологда, Чернышевского, 15.

Вход свободный, шляпный сбор.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: грант, культура, дом дяди гиляя

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