Грант на проведение ремонтных работ получила Литературная резиденция Дом дяди Гиляя в Вологде

Вологодская Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» стала победителем конкурса грантов для некоммерческих общественных организаций Правительства Вологодской области с проектом «Создание творческого пространства под открытым небом «Садик дяди Гиляя».

– Грант небольшой и почти все средства его пойдут на приобретение строительных материалов (будем делать сцену в нашем внутреннем дворике), песка, гравия и земли (для ландшафтных ухищрений), скамеечек (для зрителей наших будущих мероприятий под открытым небом), – говорится на странице литрезиденции.

Эскиз будущего творческого пространства составит архитектор и друг «Дома дяди Гиляя» Владимир Сергеев.

Также сотрудники литрезиденции предварительно встречались со студентами-архитекторами Вологодского университета, которые обещали помочь в разработке будущего благоустройства дворика.

С начала июня здесь формируются волонтерские бригады и ведется подготовка к работам.

– Желающих помочь с реализацией нашего проекта – что-то потаскать, попилить, постучать, посадить цветочки, покосить травку, заварить чай для работающих, спеть им песенку, испечь пирог и покормить тех, кто проголодался... словом, деятельность на любой вкус! – записываться, чтобы мы могли понять, как лучше распределить наши силы, – говорят сотрудники литрезиденции.

Записаться в волонтеры можно в Личные сообщения Берегине «Дома дяди Гиляя» – Марине Гороховой.

График работ будет опубликован в группе литрезиденции, приглашения также вышлют лично записавшимся волонтерам.

Открытие нового творческого пространства «Садик дяди Гиляя» намечено на вторую половину июля.