Градозащитный фестиваль Том Сойер Фест в Тотьме начал сезон 2022 года

Градозащитный фестиваль Том Сойер Фест в Тотьме начал сезон работ 2022 года.

По словам организаторов, этот сезон обещает быть очень насыщенным.

– Благодаря проекту «Дело в людях» начались работы по ремонту фундамента и обустройству крыльца. С 15 июля при поддержке Фонда Потанина начинает работать волонтерский лагерь, в котором примут участие представители разных городов, – сообщают волонтеры. – Приглашаем всех, кому интересна история дома, теплая компания, рабочий релакс и душевная атмосфера, принять участие в новом сезоне Том Сойер Феста в Тотьме.

Начало работ 16 июля в 10.00 на доме Токаревых но адресу: Тотьма, Горького, 14.

– Приглашаем всех 16 июля на купеческое чаепитие у домика, – говорят организаторы.

Ранее NewsVo рассказывал, что в прошлом году Тотемское музейное объединение взялось за спасение еще одного деревянного дома в Тотьме. Речь идет о доме, который был построен в 1906 году купцом Николаем Ильичом Токаревым.

– Это очень значимая для Тотьмы фигура. Купец был родом из Тотьмы, но долгое время жил в Ростове-на-Дону, владел там множеством заводов, преимущественно спиртовыми. Его даже называли «водочный король России», – рассказал NewsVo Алексей Новоселов. – У него было много зданий в Ростове-на-Дону. Но много зданий он построил и в самой Тотьме. Благодаря его капиталам, например, полностью была построена Петровская ремесленная школа – известное тотемское учреждение. Он вкладывался в строительство женской гимназии. В общем, почти все строительство, что было до революции в Тотьме оно так или иначе проводилось с учетом капиталов Токарева.

Деревянный дом, который сейчас стоит на улице Горького, Токарев построил для своих родственников и сам здесь останавливался, когда приезжал на родину.

– Дом оригинальный, и аналогов ему в городе нет, – говорит Алексей Новоселов. – В настоящее время, вообще, интерьерные дома можно пересчитать по пальцам двух рук, а такие, которые неклассические для Тотьмы дома – он явно строил, заимствуя свой опыт пребывания в других городах страны – таких домов в Тотьме нет. Высокий подвал, неплохой интерьер, лепнина на потолке, сохранившиеся три исторические печи. При желании можно восстановить купеческую гостиную: в доме сохраняется даже старая мебель. Кстати, сам дом не ОКН.

Предыдущие владельцы дома выставили его на продажу, и сотрудники Тотемского музейного объединения обеспокоились его сохранностью.

– Хозяева за дом с участком торгуются от миллиона и ниже. Конечно, в Тотьме есть кому купить этот дом за эти деньги – чтобы потом на его месте возник пустырь, а еще чуть позже – новодел. Но у нас другие цели: сохранить, – писал на своей странице в социальной сети Новоселов.

На это сообщение откликнулся меценат, пожелавший остаться неизвестным. На днях он профинансировал приобретение дома Токарева. В дальнейшем здесь планируют создать музейно-туристический центр.

Напомним, фестиваль Том Сойер Фест — это фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные дома на средства спонсоров. Фестиваль появился в Самаре в 2015 году и на данный момент к нему присоединились более 60 городов России. В Вологде Том Сойер Фест проводится с 2018 года. А в Тотьме с 2019 года.