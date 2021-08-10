В доме Токарева в Тотьме планируют создать музейно-туристический центр

Тотемское музейное объединение взялось за спасение ещё одного деревянного дома в Тотьме. Речь идёт о доме №14 по улице Горького. Известно, что он принадлежал семье купца Токарева.

Недавно директор Тотемского музейного объединения Алексей Новосёлов рассказал об этом доме на своей странице в социальной сети:

– Я вновь рассказываю фейсбуку об интересных деревянных домах Тотьмы, выставленных на продажу, хотя нельзя сказать, что этот способ сильно эффективен: ещё ни разу никто не заинтересовался до такой степени, чтобы купить. Один из домов нам удалось отремонтировать, выиграв президентский грант, второй дом музей выкупает сейчас сам с помощью средств районного бюджета, третий дом уже несколько лет ждёт хозяина, а четвёртый, к сожалению, никого не дождался и сгорел, хоть и не полностью. Но всё равно я продолжаю надеяться, что есть добрые люди, которые могут найти своё призвание в возрождении старинных домов Русского Севера, и публикую свежее объявление – из разряда топ-10 деревянных зданий Тотьмы!

Дом, о котором на этот раз шла речь, был построен в 1906 году купцом Николаем Ильичом Токаревым.

– Это очень значимая для Тотьмы фигура. Купец был родом из Тотьмы, но долгое время жил в Ростове-на-Дону, владел там множеством заводов, преимущественно спиртовыми. Его даже называли «водочный король России», – рассказал NewsVo Алексей Новосёлов. – У него было много зданий в Ростове-на-Дону. Но много зданий он построил и в самой Тотьме. Благодаря его капиталам, например, полностью была построена Петровская ремесленная школа – известное тотемское учреждение. Он вкладывался в строительство женской гимназии. В общем, почти всё строительство, что было до революции в Тотьме оно так или иначе проводилось с учётом капиталов Токарева.

Деревянный дом, который сейчас стоит на улице Горького, Токарев построил для своих родственников и сам здесь останавливался, когда приезжал на родину.

– Дом оригинальный, и аналогов ему в городе нет, – говорит Алексей Новосёлов. – В настоящее время, вообще, интерьерные дома можно пересчитать по пальцам двух рук, а такие, которые неклассические для Тотьмы дома – он явно строил, заимствуя свой опыт пребывания в других городах страны – таких домов в Тотьме нет. Высокий подвал, неплохой интерьер, лепнина на потолке, сохранившиеся три исторические печи. При желании можно восстановить купеческую гостиную: в доме сохраняется даже старая мебель. Кстати, сам дом не ОКН.

Предыдущие владельцы дома выставили его на продажу, и сотрудники Тотемского музейного объединения обеспокоились его сохранностью.

– Хозяева за дом с участком торгуются от миллиона и ниже. Конечно, в Тотьме есть кому купить этот дом за эти деньги – чтобы потом на его месте возник пустырь, а ещё чуть позже – новодел. Но у нас другие цели: сохранить, – писал на своей странице в социальной сети Новосёлов.

На это сообщение откликнулся меценат, пожелавший остаться неизвестным. На днях он профинансировал приобретение дома Токарева. В дальнейшем здесь планируют создать музейно-туристический центр.