Праздничную этнографическую программу «Петровки» проведет музей «Семенково» 17 июля

15.07.2022 [Культура]

Праздничную этнографическую программу «Петровки» проведет 17 июля музей «Семенково».

– Вас ждут интерактивные зарисовки на тему сенокоса, экскурсии, мастер-класс по набойке, мастер-класс по изготовлению коврика из трав, байки рыбака, вязание берёзовых веников, катание на лошадях и многое другое, – говорится в анонсе мероприятия.

В народной традиции Петров день – это праздник начала ловли рыбы в летний период, сбора ягод и сенокоса.

– В северных деревнях в первую очередь косить уходили далеко от деревни на несколько дней, пока ясная погода, – рассказывают сотрудники музея. – Во время сенокоса крестьяне надевали праздничную одежду, наряжались: «На сенокос как на праздник!» В перерывах между работой пели и плясали под тальянку или балалайку.

Начало мероприятия 17 июля в 11:00 в архитектурно-этнографическом музее «Семенково»

Ранее NewsVo рассказывал, что в этот же день в музее пройдет показ антропологического спектакля «Жених» (14+).

Возрастных ограничений нет.

Тэги: Музей Семенково, праздник, сено, традиции, история, культура

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