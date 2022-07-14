Антропологический спектакль «Жених» пройдет в музее «Семенково» 17 июля

14.07.2022 [Культура]

Антропологический спектакль «Жених» представят 17 июля сотрудники архитектурно-этнографического музея «Семенково».

Этот спектакль — попытка реконструкции событий из жизни одной крестьянской семьи, которая действительно жила в Вологодской области на рубеже 19-20 веков. В ходе работы над постановкой использовались архивные документы из Богородской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии, сейчас это территория на границе современных Великоустюгского района и республики Коми.

— Решается вопрос, за кого можно выдать замуж крестьянскую девку. Это история семьи Мениковых, — рассказал NewsVo автор сценария и режиссер спектакля, заведующий научно-экспозиционным отделом музея «Семенково» Дмитрий Мухин. — Ситуация доходит до той стадии, когда вопрос о замужестве может решить только сельский сход. За кого же можно все-таки девку выдать? Это вынуждены решать мужики на сходе. На данный момент нам пока не удалось выявить само решение схода, у нас есть только объявление о том, что его необходимо собрать. Поэтому в конце спектакля наши зрители становятся тем самым сельским сходом, который и принимает это самое важное решение в жизни семьи Мениковых.

Спектакль показывает, почему ситуация развивалась таким образом, что ни сама семья, ни заинтересованные лица не могли решить этот вопрос самостоятельно. Зрителям предоставляется возможность выбрать, чем закончится эта история. 

—  Для нас очень важно показать не просто сам спектакль, а объяснить нашим зрителям, что такое крестьянская община, какие сложные вопросы крестьянам приходилось таким образом решать, — говорит Дмитрий Мухин. — Самое главное, что крестьяне даже не могли отказаться решать такие вопросы. И, вроде бы, простого и идеального решения нет. Поэтому мы и ставим зрителя в эту ситуацию рубежа 19-20 веков, когда община отвечает за каждого своего члена. И поэтому благополучие того или иного человека зависит от того решения, которое община примет. 

В ролях – волонтеры и научные сотрудники музея «Семенково» – профессиональные историки, культурологи, фольклористы.

Начало спектакля 17 июля в 16:00 в музее «Семенково».

Дополнительную информацию о спектакле и приобретении билетов вы сможете узнать на странице музея в социальной сети. 

Возрастные ограничения: (14+).

Тэги: спектакль, Музей Семенково, культура, история

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