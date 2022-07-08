64 письма поэта Николая Рубцова выкупили у частного лица сотрудники Тотемского музейного объединения

08.07.2022 [Культура]

64 письма поэта Николая Рубцова выкупили у частного лица сотрудники Тотемского музейного объединения. 

Одно такое письмо у коллекционеров может стоить 50 тысяч рублей, сообщает «Российская газета». Но Музейное объединение смогло выкупить ценные письма на собственные деньги, потому что владелец продал их музею фактически за бесценок.

– Смогли договориться со вдовой собирателя – продала нам все за 50 тысяч, можно сказать, за бесценок. Она понимает, что иначе коллекция разлетится по стране, а в музее она будет доступна людям, – рассказал «Российской газете» Алексей Новселов, директор Тотемского музейного объединения.

Напомним, что в Тотемское музейное объединение входят два музея, связанные с именем Николая Рубцова – это Музей Николая Рубцова в Никольском и Музей одного стихотворения «Русский огонек» в Починке.

«Русский огонек» – это единственный в России музей одного стихотворения. Ранее NewsVo рассказывал, что это тот самый дом, в который ранним ноябрьским утром в 1963 году зашел погреться Николай Рубцов, после чего написал стихотворение, которое стало классикой литературы 20-го века.

Тэги: поэт Николай Рубцов, Рубцов, письма, Тотьма

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