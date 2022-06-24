Новый Superjet 100 авиакомпании «Россия» получил имя «Тотьма»

24.06.2022 [Общество]

Новый самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» получил имя «Тотьма». 

– «Россия» назвала новый самолет в честь Тотьмы, следуя уникальной традиции по присвоению воздушным судам названий выдающихся городов страны. Авиакомпания уже эксплуатирует лайнеры с именами других известных и древних городов Вологодской области. В парке перевозчика есть самолет Airbus A320 «Вологда», а еще один из самолетов Superjet 100 носит имя Великого Устюга, – сообщает пресс-служба компании.

Авиалайнер «Тотьма» был передан Аэрофлотом в рамках плановой реализации стратегии развития Группы и стал 71-м российским самолетом в парке авиакомпании «Россия».

Superjet 100 – это современный и комфортабельный лайнер. Общее количество мест на борту – 87, их которых 12 мест бизнес-класса и 75 кресел экономического класса.

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Тэги: авиация, Тотьма, самолет

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