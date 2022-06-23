Французская библиотека открылась в университете в Вологде

23.06.2022 [Культура]

Французская библиотека – музей французской цивилизации имени Валерия Никитина – открылась в Вологодском университете 23 июня. 

– Основа коллекции – более 20 тысяч книг, журналов, документов, мультимедийных и электронных изданий и других культурных ценностей, которые в течение всей жизни собирал Валерий Никитин – известный переводчик и литературовед, кандидат филологических наук, член Союза писателей России, до 2004 года – ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, директор Французской библиотеки «Музей французской цивилизации»; кавалер Ордена искусств и литературы Французской Республики, лауреат премии Французской академии, – сообщает Управление коммуникаций ВоГУ.

Ранее NewsVo рассказывал, что торжественная символическая церемония передачи коллекции книг и подписание договора дарения еще в марте в Представительстве Вологодской области при Президенте РФ и Правительстве РФ.

Коллекцию в дар университету передала супруга Валерия Никитина – профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, Заслуженный работник культуры России Татьяна Сергеева. 

– Мне очень нравится название библиотеки как музея. Эта библиотека станет инструментом восприятия целой французской цивилизации и расширит возможности познания не только для студентов и преподавателей, но и для всех вологжан, – сказал ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Всю свою жизнь Валерий Никитин посвятил французской литературе. Благодаря ему на русском языке зазвучали многие произведения крупнейших писателей Франции XX века: Мориса Дрюона, Андре Жида, Марселя Эме, Франсуа Мориака, Франсуа Нурисье. Именно Никитин впервые познакомил российских читателей с творчеством Жака Шардона, Франсуа Жослена, Ива Берже, Жозефа Кесселя, Жана Жионо, Эмиля Сиорана, Кристины де Ривуар. 

Коллекция французских книг Никитина складывалась в 1990-е и 2000-е годы. Значительная часть этих книг присутствуют в России в единственном экземпляре. 

Вдова ученого Татьяна Сергеева приехала в Вологду пять дней назад и уже сложила первые впечатления о городе: 

– За то время, которое я нахожусь в Вологде, я смогла, как сторонний наблюдатель, сделать выводы и о вашем городе, и о Вологодском госуниверситете. Преподаватели вуза сообщили, что французский язык в вузе изучается с 1947 года. Приблизительно в это время начал изучать французский язык и Валерий Александрович. Я могу привести еще много примеров того, что Вологда пронизана символизмом. 

Теперь французская библиотека – музей французской цивилизации имени Валерия Никитина располагается в здании ВоГУ №6 по адресу: Вологда,  Мира, 8.

Тэги: библиотека, музей, литература, Франция, перевод

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