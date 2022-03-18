Французская библиотека филолога и переводчика Валерия Никитина появится в Вологде

«Французская библиотека – Музей французской цивилизации» имени Валерия Никитина откроется в Вологде.

– Это коллекция более 20 тысяч книг на французском языке, являющихся фундаментальными исследованиями в области гуманитарных и общественно-политических наук, библиографические редкости, художественная литература. Библиотека создавалась более 30 лет ученым литературоведом, переводчиком, кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики Валерием Александровичем Никитиным. Его вдова – Татьяна Сергеева передала в дар уникальное книжное собрание Вологодскому государственному университету, – сообщает Представительство Вологодской области в Москве.

Торжественная символическая церемония передачи коллекции книг и подписание договора дарения состоялись накануне в Представительстве Вологодской области при Президенте РФ и Правительстве РФ. Свои подписи в документе поставили заслуженный работник культуры РФ, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Татьяна Сергеева и ректор Вологодского университета, доцент, председатель Общественной палаты Вологодской области Вячеслав Приятелев.

Сообщается, что свои приветствия по этому поводу прислали известные французские писатели – Паскаль Лене, Шанталь Ферандо-Дюрфор, поэт из Мадрида, пишущая на сербском и испанском языках, Душица Николич Данн.

Ранее Валерий Никитин собирал данную библиотеку при Российском государственном социальном университете в Москве. Однако, как сообщает «Литературная газета», со сменой ректора библиотека стала не нужна университету. Руководство планировало открыть в этом помещении развлекательный комплекс.

– Но обнаружилось, что денег у студентов немного, а значит, доходы от кафе будут незначительными. Сейчас там нет ничего, кроме пачек списываемых книг университетской научной библиотеки. Кстати, убрать «Французскую библиотеку» от меня потребовали в ультимативной форме, – рассказывал Валерий Никитин еще при жизни, в 2016 году, «Литературной газете». – Бóльшую часть приютил Суриковский институт, где работает моя жена… Кое-какие альбомы расставлены и в полной мере участвуют в педагогическом процессе, но большая часть книг лежит в коробках и связках.

Валерий Никитин ушел из жизни 12 февраля 2018 года.

