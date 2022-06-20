В Соколе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы

20.06.2022 [Общество]

В Соколе полицейские из отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы.

«Полицейские установили, что администрация Сокольского района заключила контракт с подрядной организацией на строительство в г. Соколе образовательного учреждения с двумя бассейнами. Общая стоимость договора превысила 600 млн. рублей. При этом во время приёмки объекта были выявлены недоделки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Оперативники выяснили, что объём выполненных работ был занижен и не соответствовал указанному в проекте. По предварительным данным, было украдено около 10 миллионов рублей.

Ранее NewsVO сообщал, что школу в Соколе планировали построить ещё к 2019 году, но позже сроки открытия перенесли по неизвестным причинам. В феврале 2019 года ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды приступило к возведению здания. Первых учеников школа приняла 11 января 2021 года.

Тэги: школа, строительство школ, мошенничество, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
В Шекснинском районе у семьи на участке поселились совы, кормить птенцов помогает кошка
В Украине в ходе спецоперации погиб житель Вологодского района, отец троих детей
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня
Житель Усть-Кубинского района погиб в ходе спецоперации в Украине
Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура
Вологодский журналист Алексей Сизов приговорен к 9 годам колонии строгого режима
В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка

Похожие новости

Первое оборудование для строящейся школы на улице Возрождения поступило в Вологду

Оно предназначено для медицинского кабинета и пищеблока. Ведется закупка лабораторной, столовой и ученической мебели

701
0

В Вологде молодой человек разбил окно школы после ссоры с девушкой

Его задержали росгвардейцы

1003
0

В Вологде начали заливать фундамент школы на улице Сергея Преминина

Сейчас на объекте работают около 50 человек и техника: бетононасосы, миксеры, экскаваторы, КамАЗы

1015
0

Виртуальную выставку документов «Война и школа» организовал Госархив Вологодской области

Выставка посвящена деятельности системы образования в период Великой Отечественной войны

1085
0

Кто последний в первый класс: как отправить ребенка в школу без стресса?

В Вологде продолжается набор детей в первые классы. Кто-то выбирает школу по принципу близости к дому, кто-то по престижности, а кто-то хочет отдать ребенка именно в ту школу, в которой учился сам. Но так или иначе, перед тысячами родителей Вологды сейчас стоит вопрос, как выбрать учебное заведение

1133
0

Книгу «Необычная школа в необычное время» выпустил учитель коррекционной школы в Вологде

В книге рассказывается об истории первой народной провинциальной вспомогательной школы в России в период с 1911 по 1949 год

1005
0

В Великоустюгском районе разваливается школа 1930 года постройки — жители боятся, что ее закроют

«Большевистская основная школа самая старая в районе школа -130 лет, единственная расположена в приспособленном здании, аварийной не признают, со строительством не решают вопроса», — говорят жители

1471
0

Вологодский губернатор заявил о начале строительства новой школы в Вологде

Новое учебное заведение будет построено на улице Сергея Преминина

1542
0

1 апреля в Вологодской области начнут принимать заявления в 1класс

Документы смогут подать родители, чьи будущие первоклассники прописаны на закрепленных за определенными школами территориях

1031
0

Детский омбудсмен Ольга Смирнова прокомментировала ситуацию с издевательствами в 31 школе Вологды

«В силу своего возраста, социальной незрелости, дети зачастую копируют поведение, которое они видят с экранов телевизора, мониторов, стараются подражать «крутым взрослым»

3185
0

Строящейся школе на улице Возрождения в Вологде выделили деньги на оснащение

113 млн рублей на данный момент направлено на закупку оборудования для будущего образовательного учреждения

1349
0

В Череповецкой школе №30 отремонтировали после пожара кабинет истории

ЧП произошло в декабре прошлого года

889
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Началась серия вечерних интерактивных программ во дворе дома купца Пантелеева в Вологде
Ярмарка работ мастеров народных промыслов проходит в Вологде с 20 по 23 июня
Синоптики обещают жаркую погоду ближе к выходным
Segezha Group укрепляет логистику
В Соколе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы
Шестой «Рубцовский костер на Толшме» пройдет в Вологодской области с 28 по 31 июля
Грант на проведение ремонтных работ получила Литературная резиденция Дом дяди Гиляя в Вологде
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

2833
0
20.06.2022 [БлогоVO]

Их мало, и они не в тельняшках...

262
0
20.06.2022 [Обзор Прессы]

Распилили… аэропорт

290
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика