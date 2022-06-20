В Соколе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы

В Соколе полицейские из отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы.

«Полицейские установили, что администрация Сокольского района заключила контракт с подрядной организацией на строительство в г. Соколе образовательного учреждения с двумя бассейнами. Общая стоимость договора превысила 600 млн. рублей. При этом во время приёмки объекта были выявлены недоделки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Оперативники выяснили, что объём выполненных работ был занижен и не соответствовал указанному в проекте. По предварительным данным, было украдено около 10 миллионов рублей.

Ранее NewsVO сообщал, что школу в Соколе планировали построить ещё к 2019 году, но позже сроки открытия перенесли по неизвестным причинам. В феврале 2019 года ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды приступило к возведению здания. Первых учеников школа приняла 11 января 2021 года.