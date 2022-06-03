Антрополог Елена Сударикова прочтет научно-популярную лекцию в Вологде 2 июля

03.06.2022 [Культура]

Антрополог Елена Сударикова прочтет научно-популярную лекцию в Вологде 2 июля. Сейчас вологжане могут путем голосования выбрать тему этой лекции.

На выбор им предложены такие темы:

  • «Митохондрии правят миром». Помните, что в мире «Звёздных войн» связь между людьми и Силой осуществляли мидихлорианы? У них есть прототипы из реального мира, из тел животных и организмов растений: митохондрии, крошечные органеллы, находящиеся в наших клетках. В школе принято говорить, что они служат клеткам многоклеточных в качестве источника энергии. Честнее было бы сказать, что это клетки служат митохондриям, ведь именно последние решают, какого пола будет организм, сколько он проживёт и насколько энергичным будет по жизни.
  • «Эволюция теории эволюции». Что произошло с эволюционной теорией Дарвина? Действительно ли великий учёный-натуралист отрёкся от неё в конце жизни? Какие были её основные положения? Работает ли она? Елена Сударикова, антрополог, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея рассказывает, как Чарльз Дарвин изменял и дополнял свою теорию эволюции, какие подтверждения она находит в научных методах и исследованиях, и действительно ли имеется опровержение этой теории?
  • «Про смерть (почему она появилась в эволюции?)». На лекции вас ждет рассказ о естественной смерти. Откуда она взялась и зачем нужна? Появление первых смертных. Теории смертности и теории старения. Обо всем этом и многом другом вы узнаете на лекции.
  • «Происхождение пола». Казалось бы, что может быть проще, чем отличить представителей разных полов? На самом деле, появление пола, половых клеток, органов и поведения в эволюции – это довольно сложная и насыщенная тема исследований. Попробуем разобраться, на каких уровнях полы различаются и как эти различия появились!
  • «Передвижение у приматов и предпосылки нашей двуногости». Как и почему приматы расселялись по миру? Часто ли представители этого отряда меняли биотоп и какие адаптации к разному климату приобретали? Какие есть теории появления прямохождения у наших предков? Плюсы и минусы прямохождения. Наконец, как мы выдержали конкуренцию с собакоголовыми?
  • «Диета, присущая людям: пищевая эволюция прошлого». Что такое метаболизм? Каковы характерные черты обмена веществ у зверей разного размера и климатических зон? Что означает "быть специалистом"? Как приматы добывают пищу и что мы сделали в этой области нового? Наконец, правда ли, что мясо изменило наш эволюционный путь?
  • «Структура семьи у обезьян (и немного о наших)». Какие есть типы семей и сообществ у приматов? А какие характерны для наших предков? Как можно исследовать сообщества прошлого? Правда ли был матриархат? Зачем нужен половой диморфизм, был ли он у людей и есть ли сейчас? Что изменила постройка жилищ в нашей эволюции?

Проголосовать за понравившуюся вам тему можно на странице организаторов – научно-популяризаторской артели «Научпоп в Вологде» – по ссылке.

Елена Сударикова уже не первый раз приезжает в Вологду. Осенью 2020 года читала здесь две лекции: для школьников – «Почему круто происходить от обезьяны?» и для взрослых  –«Неочевидные факты антропологии».

Ранее NewsVo рассказывал, что 5 июня в Вологде с лекцией выступит известный антрополог Станислав Дробышевский. Все места на его выступление были зарезервированы буквально за пару часов от начала регистрации.

Напомним, научно-популяризаторская артель «Научпоп в Вологде» занимается научной коммуникацией с 2016 года. Вход на лекции популяризаторов науки бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

Тэги: лекции, наука

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