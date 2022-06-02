Масштабные археологические раскопки пройдут в Тотьме на месте старого солезавода

Масштабные археологические раскопки пройдут в этом году в Тотьме на месте старого солезавода.

Почти 5 миллионов рублей получил фонд развития общественных инициатив Тотемского района «Соль Земли» на проект «Сользавод: перезагрузка» от благотворительного фонда Владимира Потанина.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Тотьме уже несколько лет ведутся работы по созданию особой территории. На месте, где несколько веков назад добывалась соль, проводятся археологические раскопки, ученые изучают, как раньше был налажен процесс соледобычи. Параллельно с этим, рядом по старым макетам построена солеварня, чтобы туристы и местные жители могли своими глазами увидеть, как это происходило.

Работы над этим проектом продолжаются.

Фото: Тотемское музейное объединение

В этом году на средства нового гранта – 4 999 913 рублей – будут проведены масштабные археологические раскопки на территории порядка 300 квадратных метров. Образцы древесных пород пройдут через дендрохронологический анализ, чтобы можно было узнать датировку найденных здесь старинных конструкций – труб, рассолопроводов, варниц.

Помимо этого, на средства гранта на территории сользавода организуют визит-центр с сувенирной лавкой и экспозицией, появятся новые дорожки и декоративные светильники.

– Планируется, что воссозданный сользавод – с тремя реконструированными комплексами солеварения, с визит-центром, благоустроенной территорией и старинными рассолоподъемными трубами на маршруте – получит музейный статус и будет носить название ландшафтного культурно-исторического комплекса «Соль Тотемская», – говорит руководитель проекта, директор Фонда развития общественных инициатив «Соль Земли» Зинаида Селебинко.

В команде проекта сотрудники Тотемского музейного объединения Алексей Новосёлов (научный руководитель проекта), Наталья Коренева, Светлана Кузнецова, археологи Мария Ворожейкина и Анатолий Иванов, глава сельского поселения Пятовское Татьяна Маринова и другие.

Проекту также оказали поддержку архитектурное бюро ORCHESTRA DESIGN, научно-издательский центр «Древности Севера» и Администрация Тотемского района.

Работы в рамках полученного гранта планируется завершить к концу осени 2023 года.