Пространство для кратковременного отдыха появилось у стадиона «Динамо» в Вологде.

Ранее NewsVo рассказывал, что работы по благоустройству общественного пространства на перекрестке улиц Пушкинская и Марии Ульяновой начались в Вологде в ноябре 2021 года. Проект общественного пространства разработали архитекторы Лаборатории городской среды, в обсуждении концепции принимали участие представители администрации города, ГИБДД и жители Вологды.

– Получилось небольшое общественное пространство для ожидания и кратковременного отдыха. Установлена городская мебель - скамейки и кресла, велопарковки, урны, высажены растения – липы, кизильник, декоративные кусты спиреи, площадка замощена брусчаткой. Службой городского хозяйства здесь планируется установка и дополнительного освещения, – рассказывают участники Лаборатории городской среды.

По словам архитекторов, на перекрестке организованы безопасные пешеходные связи со стороны улиц Пушкинской и Марии Ульяновой; движение автомобилей замедляют приподнятые пешеходные переходы и изменение траектории автомобильного движения на перекрёстке; вместо хаотичной парковки появились организованные парковочные места.