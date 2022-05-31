Пространство для кратковременного отдыха появилось у стадиона «Динамо» в Вологде

31.05.2022 [Общество]

Пространство для кратковременного отдыха появилось у стадиона «Динамо» в Вологде.

Ранее NewsVo рассказывал, что работы по благоустройству общественного пространства на перекрестке улиц Пушкинская и Марии Ульяновой начались в Вологде в ноябре 2021 года. Проект общественного пространства разработали архитекторы Лаборатории городской среды, в обсуждении концепции принимали участие представители администрации города, ГИБДД и жители Вологды.

– Получилось небольшое общественное пространство для ожидания и кратковременного отдыха. Установлена городская мебель - скамейки и кресла, велопарковки, урны, высажены растения – липы, кизильник, декоративные кусты спиреи, площадка замощена брусчаткой. Службой городского хозяйства здесь планируется установка и дополнительного освещения, – рассказывают участники Лаборатории городской среды.

По словам архитекторов, на перекрестке организованы безопасные пешеходные связи со стороны улиц Пушкинской и Марии Ульяновой; движение автомобилей замедляют приподнятые пешеходные переходы и изменение траектории автомобильного движения на перекрёстке; вместо хаотичной парковки появились организованные парковочные места.

– Уже в первые дни пространство ожило, мы видим отдыхающих и прогуливающихся горожан, пешеходы теперь чувствуют себя гораздо комфортней и безопасней, – считают участники Лаборатории городской среды.
 

Тэги: общественное пространство, стадион Динамо, благоустройство

ТОП НЕДЕЛИ

Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области
Масочный режим в Вологодской области отменен
Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора АО «Дед Мороз» и бывшего депутата Татьяны Муромцевой
Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад
Власти Вологодской области отдали под «снос» уникальный природный комплекс в Шекснинском районе
Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос юриста из Вологды
В Вологде на пешеходном переходе на улице Беляева сбили девушку
По предварительным данным Всероссийской переписи, население страны увеличилось на 2 млн человек за счет мигрантов

Похожие новости

Новое общественное пространство планируют создать у кинотеатра «Ленком» в Вологде

Основной материал будущей зоны отдыха – дерево

1236
0

В Вологде начались подготовительные работы на площадке будущего скейт-парка на улице Мира

Строители расчищают площадку от снега, в ближайшее время завезут конструктивные элементы будущего скейт-парка

990
0

Подготовка к строительству первого городского экстрим-парка идет в Вологде

Открытие парка запланировано на ближайшее лето

1762
0

Новое общественное пространство появилось на Каменном мосту в Вологде

Здесь установлена современная деревянная модульная конструкция, где любой горожанин может присесть, выпить чашечку кофе или отдохнуть

1063
0

Жители Вологды выберут голосованием общественные пространства, которые благоустроят в 2022 году

Проголосовать можно будет не только через интернет, но и в МФЦ, торговых центрах

1101
0

В Вологде стартовало интернет-голосование за благоустройство общественных пространств в 2021 году

Отдать свой голос можно за 3 из 26 территорий, отобранных общественной комиссией федерального проекта «Городская среда»

3956
3

Мешающий туристам фудтрак с пиццей разрешила поставить возле Кремля администрация Вологды

В пресс-службе городской администрации сообщили, что 30 января — последний день заключенного с «Пиццафабрикой» контракта, и завтра его уже там не будет

4920
2

36 дворов отремонтируют в Вологде в 2020 году

Кроме того, благоустроят два общественных пространства: бульвар по улице Пирогова и парк «Рождественский» в микрорайоне Охмыльцево

3674
1

«Человек красит место» в Вологде: молодые художники расписали стену в кремлевском парке

 Смысл проекта  – преображение городского пространства, в основном с помощью стрит-арта

3330
2

17 мая в Вологде начнется «Упоительное лето»

Презентация нового общественного пространства, ресторанный день, фримаркет, домашняя вечеринка и виниловая музыка – серия городских мероприятий на свежем воздухе стартует в Вологде.

2330
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Результаты ОГЭ родители и ученики могут узнать на специальном интернет сайте
Прокуратура выявила нарушения СанПиН в лагере «Единство» под Вологдой
Выставка к 100-летию со Дня рождения художника Владимира Корбакова откроется в Вологде 3 июня
Пространство для кратковременного отдыха появилось у стадиона «Динамо» в Вологде
Картины Тутунджан, Корбакова, Пантелеева и Баскакова представлены на выставке в Никольске
«Общение с „трудными“ детьми — задача непростая»: полицейский из Верховажья рассказал, почему выбрал именно такую службу
В Череповце плесень захватила дом: коммунальщики отказывается брать ответственность на себя
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

629
0
31.05.2022 [БлогоVO]

К новостям импортозамещения. Надо было купить газовый котел и захотелось мне, чтобы он управлялся по вай-фай

137
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

676
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика