В Вологде начали благоустраивать площадку у стадиона «Динамо»

Работы по благоустройству общественного пространства на перекрестке улиц Пушкинская и Марии Ульяновой начались в Вологде 29 ноября. Проект общественного пространства разработали архитекторы Лаборатории городской среды, в обсуждении концепции принимали участие представители администрации города, ГИБДД и жители Вологды.

«К нам и сотрудникам ГИБДД неоднократно обращались жители по вопросу безопасности пешеходного перехода на перекрестке Пушкинская — Марии Ульяновой. Там паркуется большое количество машин, которые перекрывают вид на „зебру“, что представляет опасность для пешеходов. Вместо парковки на участке совместно с жителями принято решение создать благоустроенное пространство для отдыха. Стоимость работ составляет порядка 3,8 млн рублей. Согласно контракту, подрядчик должен завершить работы до 1 июня 2022 года», — прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Общественное пространство будет представлять собой продолжение аллеи на улице Пушкинской, — сообщает пресс-служба администрации города. В рамках проекта будет заменено тротуарное покрытие, высажены новые растения, установлены светильники и скамьи для отдыха.