В Вологде начали благоустраивать площадку у стадиона «Динамо»

29.11.2021 [Общество]

Работы по благоустройству общественного пространства на перекрестке улиц Пушкинская и Марии Ульяновой начались в Вологде 29 ноября. Проект общественного пространства разработали архитекторы Лаборатории городской среды, в обсуждении концепции принимали участие представители администрации города, ГИБДД и жители Вологды.

«К нам и сотрудникам ГИБДД неоднократно обращались жители по вопросу безопасности пешеходного перехода на перекрестке Пушкинская — Марии Ульяновой. Там паркуется большое количество машин, которые перекрывают вид на „зебру“, что представляет опасность для пешеходов. Вместо парковки на участке совместно с жителями принято решение создать благоустроенное пространство для отдыха. Стоимость работ составляет порядка 3,8 млн рублей.  Согласно контракту, подрядчик должен завершить работы до 1 июня 2022 года», — прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Общественное пространство будет представлять собой продолжение аллеи на улице Пушкинской, — сообщает пресс-служба администрации города. В рамках проекта будет заменено тротуарное покрытие, высажены новые растения, установлены светильники и скамьи для отдыха.

Тэги: администрация Вологды, стадион Динамо

ТОП НЕДЕЛИ

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру. Они против принуждения к вакцинации
В Вологде изменят правила парковки на улице Мира
В Череповце внедорожник «Мицубиси» пробил ограждение Октябрьского моста
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде

Похожие новости

12 открытых физкультурных комплексов Вологды готовы принять любителей активного образа жизни

Зимой на части новых спортивных площадок зальют катки

588
0

Бывший арендатор парка Ветеранов не отдал деньги за сданное в металлолом колесо обозрения

Решением суда ООО «Аркон» обязано вернуть в бюджет города 366 794 рубля

1885
0

В Вологде изменят правила парковки на улице Мира

Решение об изменении схемы дорожного движения принято в рамках деятельности проектного комитета «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети»

3061
0

В Вологде во время проведения полумарафона ограничат движение в центре города

Спортивное мероприятие пройдет 5 декабря

1084
0

На улице Поэта Романова начали строить мост через реку Шограш

Подрядчик уже приступил к погружению свай для береговой опоры моста

1052
0

Предприятие ПАТП-1 начало обслуживать автобусный маршрут №11 в Вологде

В конце октября от этого маршрута в числе шести других отказался перевозчик «Лидер»

917
0

Льготную ипотеку медики смогут получать в 2022 году

Средства на льготную ипотеку и найм жилья заложены в проект бюджета Вологды на 2022 год

853
0

«Магистраль» готовит технику к снегопадам

Проверку на готовность к зиме компания может пройти уже в предстоящие выходные, когда ожидаются обильные осадки

662
0

В областном центре определились с датой проведения полумарафона «Бегущая Вологда»

Пятый полумарафон пройдет в городе 5 декабря

806
0

Почти 16 километров дорог отремонтировано в Вологде в 2022 году

Власти города уже составили список улиц, которые необходимо отремонтировать в 2022 году

1396
0

В Вологде с сегодняшнего дня начали устанавливать новогодние ели

Монтаж всех новогодних украшений в Вологде завершится до 1 декабря

823
0

На вологодских улицах завершается установка светильников

На работы по строительству сетей наружного освещения областной бюджет выделил 20 млн рублей

2101
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде начали благоустраивать площадку у стадиона «Динамо»
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Житель Грязовецкого района из ревности ударил сожительницу молотком и ножом
Более 600 нуждающихся вологодских семей получат «Корзину доброты»
Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил учредить День буквы «О»
В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков
Вологжанка Светлана Заборская завоевала золото и бронзу всероссийских соревнований «Сыктывкарская лыжня»
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4704
0
29.11.2021 [БлогоVO]

Скользкий Батюшков. Пост про то, как опасно для жизни тянуться к культуре

244
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

2052
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика