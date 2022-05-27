Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова

Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства предпринимателя Александра Лешукова. Обвинение в совершении преступления предъявлено 50-летнему, 47-летнему и 40-летнему мужчинам.

Как NewsVO сообщал ранее, тело потерпевшего было обнаружено в реке Тошня возле деревни Еремеево Вологодского района 8 июля 2021 года. Подозреваемыми в преступлении оказались деловые партнёры погибшего.

Установлено, что мужчины похитили Лешукова вечером 5 июля, избили его и вывезли к деревне Еремеево.

«Находясь на берегу реки Тошни, предпринимателю были причинены множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. После этого между находившимися на берегу пострадавшим и инициатором похищения при разговоре, на почве личных неприязненных отношений, возникла ссора, в ходе которой последний поместил потерпевшего в воду и, понимая, что тот не может оказать сопротивление и принять меры к самосохранению в экстремальной для него ситуации, в течение продолжительного времени препятствовал его выходу на берег. В результате указанных действий мужчина не смог выйти из воды, и, скончался из-за утопления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После ознакомления обвиняемых с уголовным делом материалы будут переданы в прокуратуру для решения вопроса о передаче дела в суд.