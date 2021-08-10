СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова

10.08.2021 [Происшествия]

В Вологде расследуется похищение и убийство предпринимателя Александра Лешукова. По данным ИА «Ранпресс», в совершении преступлений подозреваются трое мужчин, двое из них задержаны, один в розыске. 

Как стало известно журналистам издания, трагедия произошла 4–5 июля. После того, как тело Лешукова было обнаружено, в следственный комитет стали вызывать его знакомых, возможных партнеров по бизнесу и людей из ближайшего окружения.

— Таким образом, были установлены трое подозреваемых, двоих из которых задержали. Суд вынес решение об их аресте. Еще один подозреваемый скрывается от следствия и объявлен в розыск.  По нашей информации, это предприниматель Иван Савоськин, сын бывшего видного политического деятеля, члена партии «Справедливая Россия», председателя областного совета солдатских матерей Маргариты Савоськиной, — пишет «Ранпресс». 

В следственном комитете журналистам подтвердили, что расследуют дело о похищении и убийстве человека. 

Александр Лешуков выступал учредителем компаний ООО «Голдтрейд» и ООО «Айпол-инвест». Обе фирмы работали, в том числе на рынке исполнения государственных заказов.

Тэги: убийство

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