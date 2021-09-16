СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова

16.09.2021 [Происшествия]

Речь, вероятно, идет о задержании Ивана Савоськина, который несколько месяцев скрывался от следствия.

Как сообщало NewsVo, трагедия произошла в первых числах июля. После того, как тело Лешукова было обнаружено в реке Тошня около деревни Еремеево Вологодского района, в следственный комитет стали вызывать его знакомых, возможных партнеров по бизнесу и людей из ближайшего окружения.

«В ходе следственных и оперативных мероприятий в кратчайшие сроки была установлена причастность к совершению преступлений трех лиц, поддерживавших деловые отношения с погибшим», - говорится в сообщении регионального управления СК.

В настоящее время следствием установлено, что Лешуков был похищен вечером 05 июля тремя мужчинами, действовавшими из личной неприязни по предварительному сговору. Избив потерпевшего у дома, злоумышленники погрузили пострадавшего в легковой автомобиль и перевезли его к деревне Еремеево района, где сначала удерживали, а затем сбросили тело в водоем.

На первоначальном этапе расследования сотрудниками регионального СК были задержаны два фигуранта, третий – Иван Савоськин от правоохранительных органов скрылся и был объявлен в розыск. 14 сентября года его местонахождение было установлено на территории областного центра. В настоящее время по ходатайству органов следствия все трое соучастников заключены под стражу.

Александр Лешуков выступал учредителем компаний ООО «Голдтрейд» и ООО «Айпол-инвест». Обе фирмы работали, в том числе на рынке исполнения государственных заказов.

Фото: регионального управления СК

Тэги: убийство, предприниматель, розыск

ТОП НЕДЕЛИ

Череповецкого «вора в законе» похоронят в Грузии
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину с детьми на «зебре» в Вологде
В Вытегре нашли тело пропавшего с лесной делянки сторожа
В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату
В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой
Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе
Пропавший череповецкий школьник прятался в шкафу у друга
В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже
Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег
Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава

Похожие новости

Житель Кадуя получил 7,5 лет колонии за убийство родственника жены

Инцидент произошёл в деревне Пяшница Белозерского района в июне 2020 года

1028
0

Череповчанин подозревается в убийстве собутыльника

Инцидент произошёл в ночь на 3 сентября. Возбуждено уголовное дело.

786
0

Жительница Федотово убила сожителя за отказ выпить

Суд приговорил её к девяти с половиной годам колонии

1852
0

Убийца подростка в селе Кубенском получил восемь лет колонии

Трагедия произошла в ночь на 15 апреля 2021 года

943
0

Жителя Грязовецкого района будут судить за убийство братьев и поджог родительского дома

Трагедия произошла в деревне Весья 7 ноября 2020 года

1073
0

Раскрыто убийство мужчины, совершенное в Череповце в 2004 году

Трое жителей Липецкой области напали на своего знакомого и задушили, чтобы отобрать деньги

3308
0

Вологжанин убил будущую тещу и закопал тело в канаве

После этого он женился на дочери жертвы и угрозами заставлял ее молчать о произошедшем

2170
0

СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова

По данным ИА «Ранпресс», мужчина был похищен, а затем убит в Вологодском районе

7363
0

Пенсионер из Кич-Городецкого района до смерти избил собутыльника тростью

Трагедия произошла 7 августа в поселке Югском

1208
0

Череповчанина приговорили к семи годам колонии за убийство отчима

Трагедия произошла 6 мая в квартире на улице Парковой в Череповце

822
0

31-летний вологжанин подозревается в убийстве собутыльника

Инцидент произошёл вечером 1 августа. Возбуждено уголовное дело.

1590
0

Житель Грязовецкого района получил восемь лет колонии за убийство соседа

Инцидент произошёл в деревне Коротыгино в ночь на 4 апреля 2021 года

1175
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В вологодской области погиб еще один пациент моногоспиталя
Вологжанам предлагают написать большой этнографический диктант
СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Страсти по Паисию: сторонники и противники пропавшего иеромонаха столкнулись в социальных сетях
В Вологде готовится к сдаче детский сад на улице Возрождения
225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Двое душегубов из Кирилловского района за убийство собаки ответят в суде
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

2921
0
16.09.2021 [БлогоVO]

Честные учителя спасут Россию

74
0
06.09.2021 [Обзор Прессы]

«Демонстративная казнь». На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

1977
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика