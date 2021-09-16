СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова

Речь, вероятно, идет о задержании Ивана Савоськина, который несколько месяцев скрывался от следствия.

Как сообщало NewsVo, трагедия произошла в первых числах июля. После того, как тело Лешукова было обнаружено в реке Тошня около деревни Еремеево Вологодского района, в следственный комитет стали вызывать его знакомых, возможных партнеров по бизнесу и людей из ближайшего окружения.

«В ходе следственных и оперативных мероприятий в кратчайшие сроки была установлена причастность к совершению преступлений трех лиц, поддерживавших деловые отношения с погибшим», - говорится в сообщении регионального управления СК.

В настоящее время следствием установлено, что Лешуков был похищен вечером 05 июля тремя мужчинами, действовавшими из личной неприязни по предварительному сговору. Избив потерпевшего у дома, злоумышленники погрузили пострадавшего в легковой автомобиль и перевезли его к деревне Еремеево района, где сначала удерживали, а затем сбросили тело в водоем.

На первоначальном этапе расследования сотрудниками регионального СК были задержаны два фигуранта, третий – Иван Савоськин от правоохранительных органов скрылся и был объявлен в розыск. 14 сентября года его местонахождение было установлено на территории областного центра. В настоящее время по ходатайству органов следствия все трое соучастников заключены под стражу.

Александр Лешуков выступал учредителем компаний ООО «Голдтрейд» и ООО «Айпол-инвест». Обе фирмы работали, в том числе на рынке исполнения государственных заказов.