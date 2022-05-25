Выставка фотографий мастеров с фестиваля «Город ремесел» открылась в Вологде

25.05.2022 [Культура]

Выставка художественной фотографии «Фестиваль мастеров в кадре» работает в Центре ремесел в Вологде. Автор работ – фотограф Николай Карандашев.

– В экспозицию вошли 15 фоторабот, где запечатлены яркие моменты прошлогодних межрегиональных фестивалей «Город ремесел», – рассказали NewsVo сотрудники Центра ремесел.

Напомним, VIII Международный фестиваль «Город ремесел» пройдет в этом году в Вологде с 24 по 26 июня. 25 мая – последний день, когда участники могут подать заявки

Посетить выставку можно до 26 июня в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20, без выходных.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: фотовыставка, мастера

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