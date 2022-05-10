Продолжается прием заявок на фестиваль народных промыслов «Город ремесел»

Международный фестиваль народных промыслов «Город ремесел» пройдет в Вологде с 24 по 26 июня.

– Конкурсная программа фестиваля включает семь номинаций: «Женские ремесла (кружевоплетение, вышивка, костюм, ткачество, лоскутное шитье)»; «Валенки и валяные изделия»; «Гончарные изделия. Керамика»; «Художественная обработка дерева, плетение их традиционных материалов, столярное и токарное дело»; «Кузнецы и ювелиры»; «Роспись по дереву и бересте»; «Хранить традиции». Традиционно состоится детский конкурс «Ремесло. Дети», – сообщает сайт cultinfo.ru.

Сообщается, что подготовка к мероприятию уже началась.

В программу в этом году включена интерактивная площадка «Ожившая картина ремесел», где вологжане и гости города смогут наблюдать, как мастера изготавливают изделия.

– На Кремлевской площади «оживут» популярные ремесла: северная чернь, бондарное и гончарное дело, художественная ковка, плетение из растительных материалов, резьба по дереву, ткачество, валяние и другие, – сообщает cultinfo.ru.

Напомним, что учредитель фестиваля – администрация города Вологды.

Заявки на участие в конкурсах мастеров принимаются до 25 мая. Все документы, необходимые заявителям, размещены в группе фестиваля в социальной сети. Дополнительную информацию также можно получить по телефонам: 8(8172) 72-04-85, 72-06-58, 8-953-521-29-68 или в личных сообщениях указанной группы мероприятия.