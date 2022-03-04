В Вологде пройдет VIII Международный фестиваль «Город ремесел»

04.03.2022 [Общество]

В Вологде пройдет VIII Международный фестиваль «Город ремесел», который состоится с 24 по 26 июня 2022 года, будет приурочен к юбилею Вологды. В этом году город празднует 875 лет со дня основания.

Как сообщает Вологда.рф, конкурс ремесленников будет проводиться по семи номинациям: «Женские ремесла (кружевоплетение, вышивка, костюм, ткачество, лоскутное шитье)»; «Валенки и валяные изделия»; «Гончарные изделия. Керамика»; «Художественная обработка дерева, плетение их традиционных материалов, столярное и токарное дело»; «Кузнецы и ювелиры»; «Роспись по дереву и бересте»; «Хранить традиции»). Заявки от участников будут приниматься с 25 марта по 25 мая.

Также во время проведения фестиваля состоится детский конкурс «Ремесло. Дети». Впервые на фестивале пройдет конкурс кузнецов.

В 2021 году в «Городе ремесел» участвовали 170 мастеров из 30 регионов России и шести зарубежных стран.

 

Тэги: фестиваль, «Город ремесел», День города

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