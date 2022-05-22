Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»

Алексей Плотников, начальник Департамента здравоохранения Вологодской области, заявил об увольнении главврача роддома № 1 в Вологде Марины Кураповой.

20 мая издание «В точку» опубликовало открытое письмо сотрудников роддома, которые выступили против увольнения Кураповой. В нем они пишут, что главврача увольняют в угоду «пятой колонне», а она опытный специалист. Авторы письма считают, что цель увольнения Кураповой — развал здравоохранения Вологодской области, ведь за ней из роддома уйдут специалисты.

Позже появилось заявление начальника Депздрава региона Алексея Плотникова, который пояснил, что Курапова безусловно хороший специалист, но «в процессе обсуждения накопившихся проблем, руководителем медицинской организации и департаментом здравоохранения принято совместное решение о досрочном расторжении трудового договора с главным врачом по соглашению сторон с 23 мая 2022 года».

С 24 мая исполнять обязанности руководителя будет заместитель главного врача по лечебной работе Алексей Шавчугов.

Марине Кураповой предложено занять должность заместителя главного врача городского роддома по акушерству с 24 мая 2022 года, продолжить клиническую и организационную работу в этой же медицинской организации.

«В случае ее согласия, это позволит обеспечить ещё более качественную организацию оказания медицинской помощи женщинам, планирующим беременность и будущим мамам области. Добавлю, что в связи с увеличившимся в последние месяцы потоком обращений, поступающих в департамент здравоохранения от граждан и сотрудников роддома по вопросам оказания медпомощи пациенткам с гинекологической патологией и беременностью, оплаты труда сотрудников медицинской организации, департаментом проведён ряд встреч и проверочных мероприятий с руководством родильного дома. В настоящее время инициирована проверка сообщений, по результатам которой будут приняты отдельные решения», - пояснил Плотников.

Стоит отметить, что те, кто писал о том, что Курапову увольняют в угоду «пятой колонне», видимо, имели ввиду ситуацию, когда заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки.

«Упоминаемые в ряде СМИ и пабликах в соцсетях факты о прямой связи ухода Марины Аркадьевны с поста руководителя Вологодского городского родильного дома с деятельностью альтернативных профсоюзных организаций в регионе, не соответствуют действительности», — сообщил руководитель Департамента Алексей Плотников по поводу «пятой колонны».

Это также не единственная негативная ситуация связанная с роддомом, когда им руководила Курапова. В 2020 году с одной из рожениц произошла неприятная ситуация — ее со схватками отправили на такси в другой роддом. В ходе прокурорской проверки ситуация была повернута руководством роддома так, что роженица сама оказалась виновата. В 2019 году в послеродовое отделение городского роддома на улице Пирогова в Вологде с улицы зашел мужчина. Как NewsVo стало тогда известно из собственных источников, он силой потащил одну из пациенток, которая была в халате, на улицу, и даже хотел забрать кувез с ее ребенком.

В последнее время также поступают жалобы от пациентов женской консультации, которая относится к роддому, на то, что к врачам в консультацию сложно записаться. Читательнице NewsVo предложили 1 мая прием только на 14 июня.

Алексей Шавчугов, который займет место главврача в Вологодской роддоме №1, имеет медицинский стаж 22 года, у него высшая категория. По специальности акушер-гинеколог и врач УЗИ. Судя по отзывам, к Шавчугову на прием стремятся попасть женщины со всей области. Часто о нем пишут, что это доктор с большой буквы.