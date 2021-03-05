В Вологде мужчина проник в роддом и силой потащил на улицу одну из пациенток

05.03.2021 [Происшествия]

Утром 4 марта на послеродовое отделение городского роддома на улице Пирогова в Вологде с улицы зашел мужчина. Как NewsVo стало известно из собственных источников, он силой потащил одну из пациенток, которая была в халате, на улицу, и даже хотел забрать кувез с ее ребенком. 

В пресс-службе УМВД по городу Вологде подтвердили информацию об инциденте. По данным полиции, около восьми часов утра 32-летний мужчина проник на третий этаж медучреждения, где была его 18-летняя знакомая. 

— У мужчины с вологжанкой возник конфликт, в ходе которого за молодую даму вступилась работница медучреждения 1956 г. р. Мужчина был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Вологде, — сообщили в пресс-службе. 

На мужчину были составлены административные протоколы за неповиновение распоряжению сотрудника полиции и за несоблюдение масочного режима. Сейчас нарушитель находится в спецприемнике. 

По данным NewsVo, девушка получила травмы. В пресс-службе заявили, что информация о применении мужчиной силы к пациентке сейчас проверяется.

— В настоящее время по фактам  противоправной деятельности задержанного в медицинском учреждении проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба. 

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