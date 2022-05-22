Деньги, которые были собраны на памятник погибшей девятилетней Соне Жаворонковой - пропали

22.05.2022 [Общество]

Деньги, которые жители города и волонтеры собирали на памятник погибшей девятилетней Соне Жаворонковой - пропали. Пишет КП-Вологда.

По информации издания, после известий об убийстве девочки, многие неравнодушные вологжане стали собирать деньги на ее похороны. Потом стало известно, что все оплатит администрация города Вологды. Тогда было решено, что деньги, которые собрали жители, будут потрачены на установку памятника. Ответственность за них нес администратор группы в ВК, которая была создана в память о девочке. Активисты группы следят за могилой и мемориалом, который возник возле дома Сони. Пару недель назад в группе стали обсуждать, какой памятник поставить, были опубликованы эскизы, проведено голосование. Но потом группа вдруг стала недоступна.

Выяснилось, что памятник решила оплатить одна из ритуальных фирм города. Тогда подписчики задались вопросом, куда деть деньги, которые были собраны до этого. Там примерно 18 тысяч рублей. Но после того, как встал вопрос о собранных деньгах, администратор группы, которой передали деньги на хранение, пропала из поля зрения. Все, кто намекал о деньгах, вносились в черный список группы. 

Сейчас другие волонтеры решают, что делать. Подавать заявление в полицию, обращаться в администрацию города с просьбой разобраться в ситуации или оставить все на совесть того человека, который пропал с собранными деньгами. 

Как NewsVo сообщал ранее, тело девочки с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире дома в Долгом переулке 18 октября 2022 года. Ульяну Ланскую, которая жестоко убила ребенка, отправили на принудительное лечение, которое может быть пожизненным. 

Тэги: убийство девочки

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