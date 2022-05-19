В Вологде суд направил убийцу 9-летней Сони Жаворонковой на принудительное лечение

19.05.2022 [Происшествия]

В Вологде суд рассмотрел уголовное дело в отношении Ульяны Ланской, признанной виновной в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой.

Как NewsVo сообщал ранее, тело девочки с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире дома в Долгом переулке 18 октября 2022 года. Изначально Ланская отрицала свою причастность к преступлению, но в декабре дала признательные показания по делу.

«Постановлением суда Ланская направлена на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, как лицо, которое по своему психическому состоянию представляет особую опасность для себя и других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Уточняется также, что срок принудительного лечения, которое может быть пожизненным, судом не установлен. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его провозглашения. До помещения в специализированное медучреждение, Ланская будет находиться в Вологодской областной психиатрической больнице.

Тэги: убийство девочки, уголовное дело, суд, принудительное лечение
Сюжет: Убийство Сони Жаворонковой
фото пресс-службы судов Вологодской области

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