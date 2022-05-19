В Вологде услышали родителей и изменили меню в детских садах

В Вологде с 16 мая изменили меню в детских садах. Месяц назад на питание поступало много жалоб.

Ранее NewsVo писал, что около 400 родителей Вологды написали обращение на все уровни власти о том, что питание в детских садах изменилось. Родители не были голословны. Они сослались на меню, утвержденное МАУ «Центр социального питания» 1 апреля. В апрельском меню по сравнению с прошлым снизилась калорийность, вес некоторых блюд, произошла замена ингредиентов. Родители стали замечать, что дети приходят из садика голодные. Им же отвечали, что все соответствуют норме.

Родители попросили вернуть меню осени, по которому дети питались до 1 апреля. Завязалась общественная дискуссия. Ситуацию проверила уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, к которой также обратились активисты. Омбудсмен согласилась, что изменения в меню были внесены.

«В связи с повышением цен на продукты питания во всех детских садах, кроме Кадуйского района, выход готовых блюд соответствует требованиям санитарного законодательства. Однако для обеспечения этого были внесены изменения в меню. Мясо заменено на курицу, уменьшился объём масла в каше, кондитерские изделия заменены на белый пшеничный хлеб, на ужин запеканки, пудинги заменены на молочный суп, что повлияло на снижение калорийности и соотношение белков, жиров и углеводов», — написала она.

В итоге, получилось найти компромисс. МАУ «Центр социального питания» 16 мая утвердил новое меню, в которое были добавлены фрукты, кисломолочные продукты, ужины стали разнообразнее, из них исчез молочный суп, появились запеканки, омлеты и рисовые биточки. В целом у родителей сложилось хорошее впечатление от нового меню.

Кроме питания, родители также обратили внимание на то, что повысилась плата в детских садах, но при этом средний размер оплаты за сад, из которого исходят при расчете компенсации, не менялся в области с 2013 года. По факту родители могут заплатить 2500 рублей за садик, а компенсацию им вернут с 1450 рублей. Родители попросили пересмотреть средний размер, исходя из реалий. Пока этот вопрос находится на рассмотрении в Законодательном собрании и Правительстве Вологодской области.