В Великоустюгском районе нашли тело 12-летнего мальчика, который в начале мая пропал на рыбалке

19 мая около 14:00 в Великоустюгском районе спасатели нашли тело 12-летнего мальчика, пропавшего на рыбалке на реке Стрельна. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин.

«Спасатели нашли мальчика в радиусе 300 метров, чуть ниже по течению от места, где ранее был обнаружен отец. Мои соболезнования маме и всем близким», — говорится в сообщении

Ранее NewsVO сообщал, что ребёнок и его 48-летний отец пропали в начале мая. Их лодку с заведённым мотором обнаружил проходивший мимо охотник. Тело мужчины нашли 2 мая около 18:30.