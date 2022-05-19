В Великоустюгском районе нашли тело 12-летнего мальчика, который в начале мая пропал на рыбалке

19.05.2022 [Происшествия]

19 мая около 14:00 в Великоустюгском районе спасатели нашли тело 12-летнего мальчика, пропавшего на рыбалке на реке Стрельна. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин.

«Спасатели нашли мальчика в радиусе 300 метров, чуть ниже по течению от места, где ранее был обнаружен отец. Мои соболезнования маме и всем близким», — говорится в сообщении

Ранее NewsVO сообщал, что ребёнок и его 48-летний отец пропали в начале мая. Их лодку с заведённым мотором обнаружил проходивший мимо охотник. Тело мужчины нашли 2 мая около 18:30.

Тэги: пропали, рыбаки, утонули, погиб ребенок
Фото со страницы Александра Кузьмина в соцсети

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