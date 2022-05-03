В Великоустюгском районе нашли тело пропавшего рыбака

В Великоустюгском районе нашли тело пропавшего 48-летнего рыбака, сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин утром 3 мая.

«Обнаружено тело пропавшего ранее мужчины. Вчера. Приблизительно в 18.30. Недалеко от места происшествия. Информацию сообщили волонтёры», — говорится в сообщении.

Поиски 12-летнего сына погибшего продолжаются.

Ранее NewsVO сообщал, что сообщение о пропаже мужчины и мальчика поступило днём 1 мая. Они приехали в деревню Нижнее Анисимово на рыбалку и планировали добраться по реке Стрельна до деревни Просная. Их лодку с заведённым мотором нашёл проходивший мимо охотник.