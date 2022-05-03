В Великоустюгском районе нашли тело пропавшего рыбака

03.05.2022 [Происшествия]

В Великоустюгском районе нашли тело пропавшего 48-летнего рыбака, сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин утром 3 мая.

«Обнаружено тело пропавшего ранее мужчины. Вчера. Приблизительно в 18.30. Недалеко от места происшествия. Информацию сообщили волонтёры», — говорится в сообщении.

Поиски 12-летнего сына погибшего продолжаются.

Ранее NewsVO сообщал, что сообщение о пропаже мужчины и мальчика поступило днём 1 мая. Они приехали в деревню Нижнее Анисимово на рыбалку и планировали добраться по реке Стрельна до деревни Просная. Их лодку с заведённым мотором нашёл проходивший мимо охотник.

Тэги: пропали, рыбаки, поиски, волонтеры, утонул
фото со страницы Александра Кузьмина в соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли два жителя Череповца
Завершилось следствие по делу об убийстве 23-летней вологжанки
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Никольского района
В ходе проведения спецоперации в Украине погиб еще один житель Череповца
Студентки Великоустюгского колледжа просят помощи, чтобы похоронить мать, которая погибла в пожаре
«Дорожный вопрос»: Алексей Шумилов о том, какие ремонты пройдут в этом году на дорогах Вологды, и когда исчезнет пробка на Герцена
Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Вытегорского района
С вещами на выход! В Вологде бывшего сотрудника педучилища выселили из единственного жилья
В Украине погиб житель Верховажского района

Похожие новости

На реке в Великоустюгском районе пропал рыбак и его 12-летний сын

Их лодку с заведённым мотором нашёл проходивший мимо мужчина

1064
0

В Шекснинском районе пропали брат с сестрой

Сергей и Олеся Леонидовы 1 августа уехали из дома и до настоящего времени о них ничего неизвестно

2972
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17-летнего подростка ранили во время охоты под Вологдой
На даче в Вологде нашли мину времён Великой Отечественной войны
В Череповце ночью сгорел автомобиль Ford Focus
В Великоустюгском районе нашли тело пропавшего рыбака
Пьяный житель Череповца топором разбил окно в доме соседки
Мошенники обманули пенсионерку из Череповца на 100 тысяч рублей
За сутки в Вологодской области ликвидировали два пала сухой травы
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

1109
0
02.05.2022 [БлогоVO]

Где живём-там и гадим! И это сейчас не про мусор! Флаги опять украли, только на этот раз российские и в Сосновке

319
0
28.04.2022 [Обзор Прессы]

Сергей Иевлев: «Когда оформляешь музей, невольно погружаешься в историю»

641
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика