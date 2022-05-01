На реке в Великоустюгском районе пропал рыбак и его 12-летний сын

01.05.2022 [Происшествия]

На реке Стрельна в Великоустюгском районе пропал 48-летний мужчина и его 12-летний сын, сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин.

По имеющимся данным, они приехали в деревню Нижнее Анисимово на рыбалку и планировали добраться вверх по реке до деревни Просная. Их лодку с заведённым мотором нашёл проходивший мимо охотник. Он рассказал, что пропавшие были без спасательных жилетов.

«Самостоятельные поиски нашедшего лодку мужчины и его друзей результатов не дали», — говорится в сообщении главы Великоустюгского района.

На место происшествия выехали спасатели.

Тэги: пропали, рыбаки, спасатели
фото со страницы Александра Кузьмина в соцсети

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