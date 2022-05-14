13 скамеек и 9 урн установили в парке Ветеранов в Вологде

13 новых скамеек и 9 урн установили вокруг пруда в парке Ветеранов в Вологде. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.
Ранее NewsVo рассказывал, что сейчас участники Лаборатории городской среды разрабатывают проекта развития и благоустройства вологодского парка Ветеранов.
В результате встреч с горожанами и онлайн-опросов был составлен список рекомендаций горожан для разработки этого проекта.
Благоустройство зон отдыха вокруг паркового пруда – было одним из первых пожеланий, которые высказывали вологжане. Также люди просили устроить детские площадки, организовать вело- и беговые дорожки, установить освещение, высадить растения, а также установить общественный туалет и информационные стенды.
На основании этих пожеланий участники Лаборатории городской среды сейчас разрабатывают план развития парка и планируют презентовать его в июне этого года
В этом году планируется разделить реализацию проекта на этапы и определиться с источниками финансирования. Также планируется начать разработку и согласование эскизного проекта и проектно-сметной документации.
Реализация проекта развития парка Ветеранов запланирована на 2023-2024 годы.