13 скамеек и 9 урн установили в парке Ветеранов в Вологде

13 новых скамеек и 9 урн установили вокруг пруда в парке Ветеранов в Вологде. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo рассказывал, что сейчас участники Лаборатории городской среды разрабатывают проекта развития и благоустройства вологодского парка Ветеранов.

В результате встреч с горожанами и онлайн-опросов был составлен список рекомендаций горожан для разработки этого проекта.

Благоустройство зон отдыха вокруг паркового пруда – было одним из первых пожеланий, которые высказывали вологжане. Также люди просили устроить детские площадки, организовать вело- и беговые дорожки, установить освещение, высадить растения, а также установить общественный туалет и информационные стенды.

На основании этих пожеланий участники Лаборатории городской среды сейчас разрабатывают план развития парка и планируют презентовать его в июне этого года

В этом году планируется разделить реализацию проекта на этапы и определиться с источниками финансирования. Также планируется начать разработку и согласование эскизного проекта и проектно-сметной документации.

Реализация проекта развития парка Ветеранов запланирована на 2023-2024 годы.

