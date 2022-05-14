13 скамеек и 9 урн установили в парке Ветеранов в Вологде

14.05.2022 [Общество]

13 новых скамеек и 9 урн установили вокруг пруда в парке Ветеранов в Вологде. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo рассказывал, что сейчас участники Лаборатории городской среды разрабатывают проекта развития и благоустройства вологодского парка Ветеранов.

В результате встреч с горожанами и онлайн-опросов был составлен список рекомендаций горожан для разработки этого проекта. 

Благоустройство зон отдыха вокруг паркового пруда – было одним из первых пожеланий, которые высказывали вологжане. Также люди просили устроить детские площадки, организовать вело- и беговые дорожки, установить освещение, высадить растения, а также установить общественный туалет и информационные стенды.

На основании этих пожеланий участники Лаборатории городской среды сейчас разрабатывают план развития парка и планируют презентовать его в июне этого года

В этом году планируется разделить реализацию проекта на этапы и определиться с источниками финансирования. Также планируется начать разработку и согласование эскизного проекта и проектно-сметной документации.

Реализация проекта развития парка Ветеранов запланирована на 2023-2024 годы.
 

Тэги: парк ветеранов, благоустройство

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