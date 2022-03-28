Вологжанам предлагают участвовать в создании проекта благоустройства Парка Ветеранов

28.03.2022 [Общество]

В Вологде начинается подготовка к разработке проекта развития и благоустройства территории Парка Ветеранов. Эту работу ведет Лаборатория городской среды. Сейчас в группе Лаборатории в соцсети объявлен соответствующий онлайн — опрос. Вологжанам предлагают поделиться своими идеями по поводу будущего облика парка.

«Сначала нам необходимо всесторонне исследовать территорию и запросы сообществ. Сейчас мы собираем пожелания и предложения горожан. Важно, чтобы как можно больше заинтересованных горожан смогли оставить свои комментарии и выразить мнение относительно развития парка», — отметила руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

Лаборатория городской среды Вологды проводит сбор запросов и пожеланий горожан, на основе которых компания ООО «НСК» уже в этом году разработает архитектурную концепцию развития Парка Ветеранов.

В ходе опроса вологжанам предлагают ответить, что они хотели бы изменить в парке, а что считают ценным и необходимым для сохранения, каким видят дальнейший функционал территории, как хотели бы проводить здесь время. Также при заполнении электронного бланка можно поделиться воспоминаниями, поскольку история пространства тоже должна быть учтена в концепции его развития. Оставить пожелания можно и лично — в Павильоне городских исследований, расположенном на площади Революции, — сообщает пресс-служба городской администрации.

На основе принципа соучаствующего проектирования Лабораторией городской среды уже были разработаны и реализованы проекты бульвара на улице Пирогова и первой очереди Осановской рощи. В этом году благоустройство ждет Затоновский берег.

Как ранее сообщал NewsVo, договор по аренде Парка Ветеранов был расторгнут с фирмой "Аркон" по решению суда. 

Тэги: парк ветеранов, проект, опрос

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