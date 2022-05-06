Новый «IT-куб» откроется в Зашекснинском районе Череповца

Новый центр цифрового образования «IT-куб» откроется в Зашекснинском районе Череповца в сентябре этого года.

– Это будет четвертое по счету учреждение дополнительного образования подобного профиля в регионе, которые создаются в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», – сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области.

Новый череповецкий «IT-куб» предложит учащимся программы по семи направлениям: «Программирование на Python», «Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR – приложений», «Мобильная разработка», «Системное администрирование», «Программирование роботов» и «Основы алгоритмики и логики» в индивидуальной и групповой форме, а также в малых проектных командах.

Ранее NewsVo рассказывал, что первый «IT-куб» в регионе открылся в Вологде в 2018 году, второй – в Грязовце в 2020 году, а третий – в Соколе в 2021 году.

Сообщается также, что пятый «IT-куб» в регионе планируется открыть в Великоустюгском районе в следующем году.

