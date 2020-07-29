Центр цифрового образования «IT-КУБ» откроется в Грязовце 1 сентября

29.07.2020 [Общество]

Центр цифрового образования «IT-КУБ» откроется в Грязовце 1 сентября на базе Центра развития детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Сейчас в здании ведутся подготовительные работы, завершена поставка оборудования и мебели. 

- Новое робототехническое и компьютерное оборудование будет использоваться для реализации образовательных программ, которые уже утверждены, - говорится в пресс-релизе. - Это программирование на PYTHON, разработка VR/RV, мобильная разработка, алгоритмика и логика, робототехника, системное администрирование, цифровая гигиена и работа с большими данными.

В течение августа здесь завершатся работы по установке оборудования и центр заключит трудовые договоры с педагогами, которые уже прошли курсы повышения квалификации. В конце августа начнётся прием детей на обучение.

- Создание it-куба реализуется в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Это целая система ранней профориентации детей, которые смогут в будущем работать в it-сфере, - пояснила Анна Микурова, начальник Управления реализации госполитики в сфере общего и дополнительного образования.

Основной формой работы в Центре станет индивидуальная деятельность. Групповая деятельность возможна в малых группах в зависимости от реализуемых образовательных проектов.

Напомним, IT-куб в Грязовце станет вторым центром цифрового образования детей в регионе. Первый подобный центр был открыт в Вологде в 2018 году. Еще два планируются к открытию в Соколе в 2021 году и в Череповце в 2022 году.
 

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