Детский центр творчества «IT-куб» обещают открыть в Соколе осенью

В школе № 2 в Соколе стартовали ремонтные работы в помещениях, в которых осенью разместится третий в области детский центр творчества «IT-куб».

К 10 августа здесь планируют отремонтировать потолки, стены, пол, входную группу, санузлы и электропроводку, а также заменить сантехнику, радиаторы отопления и оконные блоки.

— На занятиях школьники получат современные IT-знания по программированию, принципам создания и настройки сетей, серверов на различных операционных системах, обработке графической информации, решению задач на использование искусственного интеллекта, разработке мобильных приложений, анимации и многоуровневых игр, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде «IT-cube» был открыт в 2018 году на улице Разина, 25, на базе Центра развития детей и молодежи в Грязовце - в 2020 году.