Вологодский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ульяны Ланской

06.05.2022 [Происшествия]

Вологодский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Ульяны Ланской.

Ей вменяется совершение общественно опасного деяния, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме. В ходе судебного заседания допрошены потерпевшая и пять свидетелей. Сообщает объединенная пресс-служба судов.

Следующее заседание назначено на 06 мая 2022 года.

Как ранее сообщал NewsVo, Ульяна Ланская подозревается в убийстве Сони Жаворонковой, совершенном в середине октября прошлого года. По версии следствия, женщина заманила девочку в свою квартиру, где убила ее ножом.

Брат Сони сейчас находится в социально-реабилитационном центре «Росток» в Череповце. В отношении его мать ограничена в родительских правах.

 

Тэги: убийство девочки

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