После стрельбы в детсаду под Ульяновском начата проверка всех детских садов и школ

29.04.2022 [Общество]

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил тотальную проверку всех детских садов и школ после стрельбы в детсаду под Ульяновском

По словам министра, во всех школах и детских садах России усилена безопасность.

Ранее NewsVo писал, что в Ульяновской области вооружённый мужчина ворвался в детский сад, погибли двое детей и нянечка. ЧП произошло в Вешкаймском районе региона. После совершения преступления мужчина покончил с собой.

Позже появилась информация о том, что стрелок был тихим и замкнутым человеком.

Тэги: дети, массовое убийство

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