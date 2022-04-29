После стрельбы в детсаду под Ульяновском начата проверка всех детских садов и школ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил тотальную проверку всех детских садов и школ после стрельбы в детсаду под Ульяновском

По словам министра, во всех школах и детских садах России усилена безопасность.

Ранее NewsVo писал, что в Ульяновской области вооружённый мужчина ворвался в детский сад, погибли двое детей и нянечка. ЧП произошло в Вешкаймском районе региона. После совершения преступления мужчина покончил с собой.

Позже появилась информация о том, что стрелок был тихим и замкнутым человеком.