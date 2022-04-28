Убийца детей в Ульяновской области был замкнутым и тихим человеком

28.04.2022 [Происшествия]

В Ульяновской области вооружённый мужчина ворвался в детский сад, погибли двое детей и нянечка. ЧП произошло в Вешкаймском районе региона. После совершения преступления мужчина покончил с собой.

По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27. 

Позже появились подробности трагедии. Мать стрелка рассказала, что утром 26 апреля ее сын вел себя совершенно обычно: побеседовал с ней и помогал по хозяйству, а когда она собралась уходить на работу, родственник сообщил, что собирается работать в огороде. Она отметила, что 26-летний молодой человек был замкнутым человеком и ему очень сложно давалось общение с посторонними людьми. Однако он не вел себя агрессивно и не злоупотреблял спиртными напитками. Об этом пишет Вечерняя Москва.

Журналисты издания также выяснили, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В детстве он посещал тот же детский сад, в школе был замкнутым, имел проблемы с речью, в итоге был переведен на домашнее обучение. На момент преступления стрелок нигде не работал и жил с бабушкой.

26 апреля Ахтямов вместе со своим 68-летним соседом должны были пострелять в лесу. Знакомый стал первой жертвой стрелка. Около 12 часов дня мужчины встретились и пошли подальше от жилых домов на пристрелку оружия. Спустя примерно час «ученик» уже убил соседа из его ружья и отправился в «Рябинку». Вторая жертва — воспитатель детского сада. Она убиралась на крыльце, когда мужчина проник на территорию детского сада. Мужчина попал женщине в руку, после чего та забежала в детский сад и подняла тревогу.

Пока женщина звала на помощь, стрелок прошел внутрь и убил второго воспитателя, которая пыталась остановить мужчину. Позже мужчина убил двоих детей, которые спали в тихий час. Жертвами оказалась шестилетняя девочка и пятилетний мальчик. После этого стрелок покончил с собой. 

Детский сад «Рябинка» не находился под частной охраной. В здании была кнопка тревожной сигнализации, ее не успели нажать. 

 

Тэги: детские сады

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