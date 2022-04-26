В Ульяновске в детском саду мужчина убил двоих детей и няню

В Ульяновской области вооружённый мужчина ворвался в детский сад, погибли двое детей и нянечка. Об этом 26 апреля сообщил Интерфакс со ссылкой на источники.

ЧП произошло в Вешкаймском районе региона. После совершения преступления мужчина покончил с собой.

«Мужчина с оружием вошел в детский сад поселка Вешкайма во время „тихого часа“, застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой», — сказал источник.

По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27. Власти Ульяновской области подтвердили «Интерфаксу» факт стрельбы в одном из детских садов региона и сведения о четырех погибших. Местные СМИ сообщают, что погибшим детям 5 и 6 лет.