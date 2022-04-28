Купон по евробондам «ФосАгро» не дошел до держателей

28.04.2022 [Экономика]

Купонный платеж по евробондам «ФосАгро» на 500 $ млн с погашением в 2023 году, датой выплаты которого было 25 апреля, не дошел до держателей. Сообщает «Интерфакс».

Как сообщила SPV-компания Phosagro Bond Funding DAC, платежный агент — Citibank, N.A. (London Branch) — уведомил эмитента, что не осуществил выплату «в связи с требованиями, касающимися выполнения юридических и регуляторных обязательств», относящимися к платежному агенту.

Таким образом, «ФосАгро» пополнила ряды компаний из РФ, столкнувшихся с проблемами в обслуживании внешнего долга на фоне антироссийских санкций. 

Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 160 россиян из-за проведения Россией военной спецоперации в Украине. Среди которых оказался глава ФосАгро Андрей Гурьев. В этот же день он покинул свой пост

 

Тэги: санкции, Фосагро, кризис

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