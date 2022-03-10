Гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев оставил свой пост

10.03.2022 [Общество]

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев подало в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как сообщал NewsVo, накануне он был включен в новый санкционный список ЕС.  

«Совет директоров ПАО „ФосАгро“ принял отставку генерального директора Андрея А. Гурьева и назначил на этот пост Михаила Рыбникова», — говорится в пресс-релизе ФосАгро.

Также ПАО «ФосАгро» сообщает об изменениях в составе Совета директоров — его покинули Ксавье Р. Роле, Андрей А. Гурьев и Андрей Г. Гурьев, — также указано в релизе.

Тэги: санкции, Фосагро

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