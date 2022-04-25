Представители общественного совета, родители и журналисты посетили Центр социального питания в Вологде

25.04.2022 [Общество]

Представители общественного совета города Вологды, родители и журналисты посетили МАУ «Центр Социального питания». В последние недели учреждение получает множество вопросов от родителей, которые недовольны тем, что с 1 апреля было изменено меню в детских садах. В нем была уменьшена калорийность и вес. Первый раз проблема была озвучена неизвестным сотрудником, который работает в сфере питания. Анонимка подтвердилась документами. В социальных сетях появились жалобы на то, что дети стали из садов приходить домой голодные. В администрации города Вологды родителям пояснили, что все снижения калорийности и веса в пределах норм. На фоне инфляции это вынужденная мера. Садики при этом начали поднимать плату

Несколько родителей Вологды, обеспокоенные ситуацией, составили коллективное письмо на разные уровни власти, с просьбой просубсидировать питание и вернуться к прошлому меню. Они считают, что в ситуации кризиса — это будет справедливое решение, которое облегчит жизнь многим жителям Вологды и области, особенно тем, кто теперь даже дома вынужден экономить на еде. Обращение подписало почти 400 человек. 

25 апреля представителя родителей, которые составляли обращение и ставили подписи, вместе с членам общественного совета города Вологды пригласили в ЦСП, чтобы прокомментировать ситуацию с питанием. Директор ЦСП Яна Фадеенко пояснила, что меню в пределах норм. Да, его калорийность уменьшилась, но в пределах норм. Так как в социальных сетях также жалуются на состав меню и на то, что цены на закупку продуктов примерно такие же как в рознице, а то и выше, директор ЦСП ответила и на эти вопросы. В частности, она пояснила, что учреждение пытается подбирать поставщиков более качественной продукции, а закупки центра намного меньше, чем в крупных сетях, поэтому и получаются по такой стоимости. Меню составляется в соответствии со «Сборником рецептур на продукцию для питания в дошкольных образовательных организациях». Однако, все жалобы родителей слышат и читают в социальных сетях. По возможности меню меняют. Но сейчас в условиях постоянного подорожания продуктов, это делать сложно. Ресурсы ограничены. 

На встрече, представитель родителей, которые вышли к властям с обращением, еще раз повторила, что в таких условиях, садикам должно помочь государство. С этим согласились и представители общественного совета. 

«Я считаю, что инициатива  неплохая, и что давно должны были продумать этот вопрос с того момента, когда цены начали расти. Понятно, что сейчас правительство много, что сделало, чтобы откатить маховик назад. Но он откатился не в той мере, которая необходима. Поэтому я считаю, что нужно затронуть не только детские сады, но и школы. У нас пострадали все отрасли, и от этого у наших жителей, граждан, не будет финансовых возможностей дополнительно дать детям денег с собой, чтобы они питались хорошо. Только правительство может нам сейчас в этом помочь, поэтому  мы должны собрать коллективный вопрос, где мы хотим, чтобы нам что-то субсидировали. Необходим какой-то общий подход», — говорит член общественного совета города Вологды, директор общества с ограниченной ответственностью «СВ-Нефть» Сергей Кислухин.

Напомним, что родители также просят пересмотреть средний размер платы за детский сад, исходя из которого компенсируют детский сад. Общественный совет договорился о сотрудничестве с родителями по вопросам, которые указаны в обращении.

 

Тэги: детское питание

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