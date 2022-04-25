Вечер воспоминаний, посвященный семье Железняк, пройдет в Вологде 28 апреля

25.04.2022 [Культура]

Вечер воспоминаний, посвященный семье Железняк, пройдет 28 апреля в музее «Вологодская ссылка».

– Вечер воспоминаний станет продолжением камерной выставки «Сильнее судьбы», посвященной жизненному пути двух ссыльных советского периода – Владимира Степановича Железняка-Белецкого и Нины Витальевны Железняк. Их жизнь в городе Вологде после ссылки была тесно связана с культурной жизнью города, писательской деятельность и искусством, – говорится в анонсе мероприятия.

Супруги Железняки оставили после себя не только творческое наследие – картины Нины Витальевны, рассказы и новеллы Владимира Степановича, но и добрую светлую память многих вологжан, товарищей по работе, друзей и просто знакомых с ними людьми.

Своими воспоминаниями поделятся коллеги и друзья семьи. Помимо этого, будут прочитаны отрывки из произведений Владимира Железняка. 

Начало мероприятия 28 апреля в 16:00 в музее «Вологодская ссылка» по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 33.

Вход свободный. Необходима предварительная запись по телефонам: (8172) 56-21-07 или 89535043043.
 

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Тэги: встреча, художники, писатели, история, ссылка

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