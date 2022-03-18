Про историю любви, начавшуюся в ссылке, расскажет новая выставка в Вологде

18.03.2022 [Культура]

Выставка «Сильнее судьбы» открылась в музее «Вологодская ссылка». Она посвящена судьбе и жизненному пути двух политических ссыльных – Владимира Степановича Железняка-Белецкого и Нины Витальевны Железняк.

– Он – начинающий писатель из Санкт-Петербурга, известный уже как Владимир Железняк, сын директора Департамента полиции царской России, она – коренная москвичка, потомок дворянского рода Нина Боруцкая, волей судьбы оказались в ссылке в Вологодской области в конце 30-х годов 20-го столетия. Они познакомились в Вологде. Дальнейшая жизнь и деятельность этой супружеской пары навсегда была связана с историей Вологды, ее культурой и искусством, – говорится в анонсе выставки.

Здесь вы увидите документы, фотографии, личные вещи, переданные семьей Железняков Вологодскому государственному музею-заповеднику, картины Нины Железняк и книги Владимира Железняка-Белецкого.

Посетить выставку можно с 18 марта по 30 сентября по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 33. Время работы: с 10:00 до 17:30 со вторника по субботу. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: выставка, ссылка, история

ТОП НЕДЕЛИ

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
В Вологде 20-летняя девушка погибла после падения с девятого этажа
Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине
Еще один вологжанин погиб при проведении спецоперации на территории Украины
Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины
Женщина выпала из окна в поселке Молочное под Вологдой
Станет ли сахарный песок в вологодских магазинах дефицитом
Москва снимает последние ограничения по коронавирусу
Череповецкие производители мясной продукции столкнулись с нехваткой сырья
Марине Овсянниковой, ворвавшейся с плакатом в эфир Первого канала, грозит уголовное дело

Похожие новости

Юбилейная выставка картин художника Михаила Копьева открывается в Вологде

В экспозиции представлены около 70 живописных и графических работ из фондов Вологодской областной картинной галереи и собрания семьи художника

248
0

Домотканые изделия мастерицы из Бабушкинского района представлены на выставке в Вологде

Половики, куклы и сумки работы Елены Сысоевой можно увидеть в библиотеке имени Бабушкина

265
0

Вологодские дворики на картинах Светланы Шпаковской представлены на выставке в Доме купца Самарина

Выставка живописи вологодской художницы открылась выставочном комплексе «Вологда на рубеже 19-20 веков» 

480
0

В Вологде открылась частная картинная галерея

Арт Галерея – студия «Наш ХХl век» работает по адресу: Вологда, Воркутинская, 7

675
0

Выставка бездомных животных пройдет в Вологде 20 марта

Здесь можно будет бесплатно взять уже стерилизованную и привитую кошку или собаку

818
0

Выставка старинных предметов, найденных вологодскими археологами в 2021 году, открылась в Доме Левашова

Вход бесплатный

1245
0

Экскурсия в «Старый гараж» пройдет в Вологде 13 марта

Выставка старых вещей: фотографий, часов, книг, значков и изделий hand-made творчества местных рокеров открылась в Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя»

1319
0

Новая выставка откроется в Музее кружева в Вологде 10 марта

Впервые для широкой публики будут представлены авторские изделия кружевной фабрики «Северные узоры»

794
0

Выставка картин четырех художников открывается в галерее «Красный мост» в Вологде

Здесь будут представлены работы Анны и Александра Мессерер, Александра Пестерева и Дмитрия Рытяева

887
0

Выставка работ художника Евгения Шиперова открылась в Вологде

В экспозиции представлены гравюры на пластике и монотипии

1146
0

Выставка лоскутного шитья проходит в центре ремесел в Вологде

Здесь же проходит выставка коллекции самоваров 19-20 веков

886
0

Выставка продажа сувениров ручной работы пройдет в Вологде 6 марта

В центре ремесел «Резной палисад» пройдет мероприятие «Мастеровая среда»

1157
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Про историю любви, начавшуюся в ссылке, расскажет новая выставка в Вологде
Французская библиотека филолога и переводчика Валерия Никитина появится в Вологде
Юбилейная выставка картин художника Михаила Копьева открывается в Вологде
На реке Сухоне в период вскрытия ото льда могут образоваться заторы
Домотканые изделия мастерицы из Бабушкинского района представлены на выставке в Вологде
Обоснованность цен на продукты и бытовую химию проверит прокуратура
Вологодскому бизнесу компенсируют расходы по изменению логистики
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

1265
0
18.03.2022 [БлогоVO]

Законно ли привлекать школьников и детсадовцев к участию в военно-патриотических мероприятиях?

297
0
15.03.2022 [Обзор Прессы]

Вот где собака зарыта

622
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика