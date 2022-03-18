Про историю любви, начавшуюся в ссылке, расскажет новая выставка в Вологде

Выставка «Сильнее судьбы» открылась в музее «Вологодская ссылка». Она посвящена судьбе и жизненному пути двух политических ссыльных – Владимира Степановича Железняка-Белецкого и Нины Витальевны Железняк.

– Он – начинающий писатель из Санкт-Петербурга, известный уже как Владимир Железняк, сын директора Департамента полиции царской России, она – коренная москвичка, потомок дворянского рода Нина Боруцкая, волей судьбы оказались в ссылке в Вологодской области в конце 30-х годов 20-го столетия. Они познакомились в Вологде. Дальнейшая жизнь и деятельность этой супружеской пары навсегда была связана с историей Вологды, ее культурой и искусством, – говорится в анонсе выставки.

Здесь вы увидите документы, фотографии, личные вещи, переданные семьей Железняков Вологодскому государственному музею-заповеднику, картины Нины Железняк и книги Владимира Железняка-Белецкого.

Посетить выставку можно с 18 марта по 30 сентября по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 33. Время работы: с 10:00 до 17:30 со вторника по субботу. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Возрастные ограничения: (12+).

