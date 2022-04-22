От 8 тысяч до 6 млн рублей в месяц: депутаты Вологодской городской думы отчитались о своих доходах

Народные избранники города Вологды отчитались о своих доходах и имуществе за 2021 год.

В лидерах по доходам оказался Константин Шепель, задекларировавший 70,7 миллиона рублей. Он является заместителем председателя городского парламента. При таком большом доходе, у депутата нет машин.

Второе место по заработку досталось Михаилу Тихомирову, заработавшему за год почти 48,5 миллиона рублей. Часть дохода была получена от продажи имущества. Автопарк члена ЛДПР включает Тойоту Лексус, ВАЗ-2101 и несколько фургонов производства ГАЗ и Фиат. Из недвижимого имущества у Михаила Тихомирова осталась скромная квартира в 47 м² и гараж в 18 м². Михаил Тихомиров запомнился жителям города в этом году тем, что раздавал вологжанам сахар.

На третьем месте по доходам оказалась Алла Климова, которая заработала в коронавирусный 2021 год 43,4 миллиона рублей. Она также продала имущество. В собственности у нее после этого остались три квартиры площадью 130 м², 74 м² и 50 м², а также дом в 90 м² и некий незавершенный объект строительства площадью 283 м². Напомним, что Алла Климова занимается медицинским бизнесом.

Алла Климова ведет прием жителей. Фото из группы регионального отделения партии «Единая Россия», март 2020 года

Алла Климова занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. В разгар пандемии ее фирмы поставляли аппараты ИВЛ в больницы региона. Доход Климовой, по сравнению с прошлым годом, вырос на 10 миллионов рублей. Женщина была замечена в двух разбирательствах о закупках с нарушением закона.

Так в 2019 году Вологодский городской суд вынес приговор в отношении бывшей управляющей вологодского отделения Фонда социального страхования РФ Натальи Медведевой. Женщина заключала контракты с «нужными» фирмами, а именно со своей подругой Аллой Климовой. Общая сумма закупок по незаконным сделкам составила 35 миллионов рублей, сообщала прокуратура Вологодской области в октябре 2019 года.

В прошлом году фирма Аллы Климовой ООО «Медфарма-сервис» отметилась в проверке УФАС. Ведомство выяснило, что фирма выиграла контракт на поставку моюще-дезинфицирующего оборудования у Вологодской областной больницы в конкурсе, условия которого были "подбиты" под определенного поставщика.

На 10 миллионов меньше, чем Алла Климова, заработала Наталья Анчукова. Она отчиталась о 34 миллионах рублей доходах. В собственности у депутата есть автомобиль Тойота Рав 4, два участка земли площадью 11 и 8 соток, дома в 555 м², квартира размером 46 м² и два нежилых помещения размерами 1575 м² и 57 м².

Намного меньше своих коллег заработал председатель гордумы Юрий Сапожников. Он отчитался о 7 983 846 рублях. Стоит отметить, что Юрий Сапожников за свою деятельность получает зарплату из бюджета, в отличие от остальных народных избранников. Из недвижимости у главы дом в 118 м², квартира 89 м², два гаража и земельный участок площадью 25 соток.

Юрий Сапожников передвигается на Тойоте Ленд Крузер 150, также у него квадроцикл Стелс Леопард и прицеп.

Есть в списке депутатов и те, кто по заработку оказался ближе к народу. Так депутат Иван Шамгин за год заработал всего 110 836 рублей. Это примерно по 8,4 тысячи в месяц. То есть ниже МРОТ. Но при этом у депутата есть Хендай Солярис и квартира площадью 78 м². А супруга бедного депутата отчиталась о доходе в 1,3 миллиона рублей.

Чуть больше Ивана Шамгина заработал Евгений Абрамов - 388 тысяч рублей. У депутата три машины - Киа Спортейдж, Москвич 412 и Лада-Калина 111730. Также есть грузовик Фиат Добло Карго и прицеп М3СА 817701.