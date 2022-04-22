От 8 тысяч до 6 млн рублей в месяц: депутаты Вологодской городской думы отчитались о своих доходах

22.04.2022 [Общество]

Народные избранники города Вологды отчитались о своих доходах и имуществе за 2021 год.

В лидерах по доходам оказался Константин Шепель, задекларировавший 70,7 миллиона рублей. Он является заместителем председателя городского парламента. При таком большом доходе, у депутата нет машин. 

Второе место по заработку досталось Михаилу Тихомирову, заработавшему за год почти 48,5 миллиона рублей. Часть дохода была получена от продажи имущества. Автопарк члена ЛДПР включает Тойоту Лексус, ВАЗ-2101 и несколько фургонов производства ГАЗ и Фиат. Из недвижимого имущества у Михаила Тихомирова осталась скромная квартира в 47 м² и гараж в 18 м². Михаил Тихомиров запомнился жителям города в этом году тем, что раздавал вологжанам сахар. 

На третьем месте по доходам оказалась Алла Климова, которая заработала в коронавирусный 2021 год 43,4 миллиона рублей. Она также продала имущество. В собственности у нее после этого остались три квартиры площадью 130 м², 74 м² и 50 м², а также дом в 90 м² и некий незавершенный объект строительства площадью 283 м². Напомним, что Алла Климова занимается медицинским бизнесом. 

Алла Климова ведет прием жителей. Фото из группы регионального отделения партии «Единая Россия», март 2020 года

Алла Климова занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. В разгар пандемии ее фирмы поставляли аппараты ИВЛ в больницы региона. Доход Климовой, по сравнению с прошлым годом, вырос на 10 миллионов рублей. Женщина была замечена в двух разбирательствах о закупках с нарушением закона.

Так в 2019 году  Вологодский городской суд вынес приговор в отношении бывшей управляющей вологодского отделения Фонда социального страхования РФ Натальи Медведевой. Женщина заключала контракты с «нужными» фирмами, а именно со своей подругой Аллой Климовой. Общая сумма закупок по незаконным сделкам составила 35 миллионов рублей, сообщала прокуратура Вологодской области в октябре 2019 года.

В прошлом году фирма Аллы Климовой ООО «Медфарма-сервис»  отметилась в проверке УФАС. Ведомство выяснило, что фирма выиграла контракт на поставку моюще-дезинфицирующего оборудования у Вологодской областной больницы в конкурсе, условия которого были "подбиты" под определенного поставщика.

На 10 миллионов меньше, чем Алла Климова, заработала Наталья Анчукова. Она отчиталась о 34 миллионах рублей доходах. В собственности у депутата есть автомобиль Тойота Рав 4, два участка земли площадью 11 и 8 соток, дома в 555 м², квартира размером 46 м² и два нежилых помещения размерами 1575 м² и 57 м².

Намного меньше своих коллег заработал председатель гордумы Юрий Сапожников. Он отчитался о 7 983 846 рублях. Стоит отметить, что Юрий Сапожников за свою деятельность получает зарплату из бюджета, в отличие от остальных народных избранников. Из недвижимости у главы дом в 118 м², квартира 89 м², два гаража и земельный участок площадью 25 соток.

Юрий Сапожников передвигается на Тойоте Ленд Крузер 150, также у него квадроцикл Стелс Леопард и прицеп.

Есть в списке депутатов и те, кто по заработку оказался ближе к народу. Так депутат Иван Шамгин за год заработал всего 110 836 рублей. Это примерно по 8,4 тысячи в месяц. То есть ниже МРОТ. Но при этом у депутата есть Хендай Солярис и квартира площадью 78 м². А супруга бедного депутата отчиталась о доходе в 1,3 миллиона рублей.

Чуть больше Ивана Шамгина заработал Евгений Абрамов - 388 тысяч рублей. У депутата три машины - Киа Спортейдж, Москвич 412 и Лада-Калина 111730. Также есть грузовик Фиат Добло Карго и прицеп М3СА 817701.

 

 

 

Тэги: доходы, депутаты

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения
Водитель китайского паркетника погиб в результате ДТП в Кирилловском районе
По Череповцу ездила Toyota Land Сruiser с госномерами СССР
Самая высокая зарплата в Вологодской области у тех, кто работает в госуправлении, судах и нотариате
УФСБ рассекретило данные о налетах немецкой авиации на Вологодскую область в годы ВОВ
На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину
Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя, Екатерину Шульман и вологодского журналиста Кирилла Кругликова
Неизвестные пытались спалить жителя Верховажского района в своем доме
В центре Вологды люди задыхаются от дыма

Похожие новости

В Вологодской области два года подряд снижаются реальные доходы населения

Таковы данные Вологдастата

753
0

От 5 млн до 8 млн рублей в год: депутаты Госдумы от Вологодской области отчитались о своих доходах

Они зарабатывают в среднем 500 тысяч в месяц 

1512
0

Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей

Совет Федерации опубликовал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сенаторов

2269
0

За последние пять лет жители Вологодской области стали беднее на 20%

Такие данные приводит Forbes

2268
0

Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября

Такое заявление Олег Кувшинников сделал на Педагогическом совете Вологодской области

4955
0

Кому в глубинке жить хорошо: главы районов Вологодской области отчитались о доходах

Самые «зарабатывающие» нашлись в Великоустюгском, Бабаевском и в Вологодском районе. А один из лидеров рейтинга по заработку обогнал даже мэра Вологды, и чуть-чуть не догнал губернатора.

5630
0

Губернатор Вологодской области и его замы отчитались о доходах

Глава региона заработал в 2020 году  8 330 174 рубля 15 копеек, это на два миллиона меньше, чем в прошлом году

4907
0

Доход мэра Череповца в 2020 году выше, чем у мэра Вологды

Сергей Воропанов в 2020 году заработал 5,4 млн рублей, Вадим Германов - 8,4 млн рублей

6208
0

Россияне рассказали, какой доход в месяц им нужен, чтобы чувствовать себя счастливыми

В среднем это 173 тысячи рублей

1571
0

«Непростые бюджетники»: депутаты Законодательного собрания отчитались о своих доходах

NewsVo составил два рейтинга по уровню доходов. В одном - депутаты на зарплатах из бюджета, во втором - те, кто занимается законотворчеством без отрыва от основной деятельности. 

5641
0

От 60 тысяч до полумиллиарда: сколько заработали семьи депутатов Госдумы и сенаторов от Вологодской области

NewsVo проанализировал данные о доходах лиц, представляющих регион на федеральном уровне, в прошлом году

4992
0

Коронавирусный кризис не коснулся: депутаты Вологодской и Череповецкой гордум отчитались о своих доходах

В Вологодской городской думе самыми богатыми депутатами оказались Алла Климова и Константин Шепель. Самый большой доход среди народных избранников Череповецкой гордумы у Павла Филимонова и Олега Рязанова.

4158
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Вологодской области за взятку пытался закрыть въезд в страну иностранцу
В Вытегорском районе из-за неисправности сгорел скутер
В Череповце в ДТП попали две машины, мотоцикл и трамвай
От 8 тысяч до 6 млн рублей в месяц: депутаты Вологодской городской думы отчитались о своих доходах
В «Северстали» заявили о фиксации цен на металл до конца года
В правительстве Вологодской области поручили проверить питание, а в садиках Вологды организовали показательные обеды
В Черногории больше месяца пришвартована яхта, которая может принадлежать владельцу ФосАгро
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1343
0
21.04.2022 [БлогоVO]

Я за экологию 

450
0
18.04.2022 [Обзор Прессы]

Легенды и копари

901
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика