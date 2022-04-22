В «Северстали» заявили о фиксации цен на металл до конца года

22.04.2022 [Экономика]

В компании «Северсталь» заявили о том, что готовы зафиксировать цены на металл до конца года.

Компания поддержала инициативы Правительства РФ по увеличению металлопотребления в России и заявила о готовности принимать активное участие в реализации инфраструктурных проектов в стране

«Возможности и экспертиза компании „Северсталь“ позволяют выполнять самые сложные задачи строительной отрасли. Уверены, что мы сможем обеспечить лучшие решения для реализации инфраструктурных проектов. Мы находимся в тесном контакте с Министерством строительства РФ, строительными компаниями, обсуждаем с ними возможные форматы взаимодействия в текущих условиях, совместно ищем пути для их расширения. В частности, мы видим возможность фиксировать цены на нашу продукцию для нужд государственных инфраструктурных строек до конца года, что позволит исключить ценовую волатильность. Конечно, этот формат реализуем при условиях полной прозрачности, заключения прямых контрактов и авансирования», — говорит заместитель генерального директора по продажам и операциям Евгений Черняков.

В «Северстали» уверены, что заявленный Правительством РФ подход к развитию металлургической отрасли, направленный на рост металлопотребления, будет способствовать развитию целого ряда отраслей экономики страны, а также повышению качества жизни граждан страны.

Ранее NewsVo писал, что руководство «Северстали» не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за первый квартал 2022 года и четвертый квартал 2021 года. Кроме того, аналитики «Финам» установили рекомендацию «слабее рынка» для акций компании. 

Тэги: «Северсталь»

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